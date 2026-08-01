Cuentas y bolsillos que más intereses pagan por tener la plata ‘quieta’: Así están los % en 2026

En los últimos años, cada vez más personas en Colombia están buscando opciones seguras para mejorar sus ingresos y fortalecer su economía personal. Los bancos y entidades financieras han ampliado su portafolio de productos, ofreciendo desde cuentas de ahorro con beneficios adicionales hasta planes de inversión con tasas competitivas.

Al iniciar una vida crediticia, el primer producto financiero que se suele otorgar es el de una cuenta de ahorros. En esta se registran los primeros pagos y ganancias de una persona. Además de ser una cuenta que permite portar su dinero de manera digital y gastarlo a través de los mismos medios, estos productos también tienen otra ventaja, hacen rendir el dinero y producir ganancias.

Para explicarlo debemos recordar que el banco utiliza el dinero de todos sus contribuyentes para invertir en negocios que generen ganancias para la entidad financiera. Es por eso que el banco recompensa su confianza al depositar su dinero con ellos, y se lo demuestra al devolverle un porcentaje basado en el dinero que tiene en la cuenta, que acaba siendo la rentabilidad en el bolsillo.

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¿Cuáles son las cuentas y bolsillos que más intereses le pagan por tener la plata ‘quieta’?

Inicialmente, en nuestro mercado algunas como AV Villas, Dale! y Banco Finandina lideran en tasas efectivo anual en estos productos.

Por ejemplo, AV Villas lanzó ‘Bolsillos con Rentabilidad’ una nueva función que busca fomentar el ahorro 100% digital en el país con metas personalizadas.

Según explicó la entidad bancaria, este beneficio estará disponible para todos los clientes activos con una Cuenta de Ahorros desde la página web o aplicación móvil del banco, desde cualquier hora del día.

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Sin embargo, también hay empresas independientes, como Pibank y Global66 que han logrado posicionarse en este mercado. Según los datos de cada entidad, estas serían las cuentas y bolsillos que generan más rentabilidad:

Banco AV Villas: Ofrece hasta 12,5% E.A. en sus bolsillos con rentabilidad. Informan que exigen un saldo mínimo de $500.000. Global66: Puede dar hasta 12% E.A. en su cuenta para saldos en pesos a través de su plan de suscripción más alto. Pibank: Otorga un 11% E.A. libre de condiciones de uso o tarjetas, pagando rendimientos sobre cualquier monto. Dale! y Banco Finandina: Ambas ofrecen tasas cercanas al 10% y 10,5% E.A. en condiciones específicas o cuentas digitales de bajo monto. Lulo Bank y Nubank: Pagan tasas que rondan entre el 9% y 10% E.A. utilizando sus funciones de bolsillos o cajitas de ahorro programado.

Es importante destacar que otras entidades como el Banco Agrario, Bancolombia, Davivienda, entre otras, también han creado bolsillos de ahorro. Sin embargo, sus rentabilidades son más bajas, pero aportan en cuanto a otorgar herramientas de organización financiera.

A continuación puede ver algunas recomendaciones de ahorro frente a la inflación:

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