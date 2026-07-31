Bukz estrena sede en Bogotá, entre un diálogo sobre escritura y comunidad

Los procesos creativos, la escritura y el papel de los vínculos humanos en un entorno mediado por la tecnología fueron protagonistas en el lanzamiento de la nueva librería de Bukz, la librería paisa que promueve la lectura bajo una bandera clara: “leer también es cool”.

Su llegada a Bogotá tuvo en el centro una charla moderada por Sofía Solórzano, periodista y creadora de contenido, y con la participación de Ita María, editora de Volcánicas, y Lina Botero, poetógrafa (fusiona poesía visual y escrita, video-ensayo, performance y fotografía), quienes compartieron experiencias y hasta hábitos de escritura.

Botero, por ejemplo, comienza por organizar carpetas, toma notas, se inspira en imágenes y reúne ideas. Ita María, por su parte, describe un proceso más caótico, marcado por conversaciones y preguntas que permanecen abiertas durante años hasta convertirse en libros. Ambas coinciden en que escribir exige disciplina, curiosidad e identificación de las obsesiones personales. Estas terminan definiendo una voz propia.

Hoy, ambas escritoras comparten un interés por la idea del “cambio de espacios” y cómo ello aporta a la construcción de versiones de sí mismas. Una experiencia que reconocen como parte del crecimiento personal y que alimenta la construcción de nuevas historias.

Botero, por ejemplo, se refirió a El oficio de desvestirse y Salir de casa para luego poder volver dos de sus libros de poesía que hoy encuentran relación con el proceso de mudanza que experimenta y la nostalgia que acarrean los 10 años que habitó en su hogar. Ita María relató que es un tema que transita desde la vida en su casa materna en Cali; y que hoy hace parte de un nuevo libro en desarrollo.

Otro de los puntos de la conversación fue el papel de la creatividad y las relaciones humanas en un contexto marcado por la sobreexposición digital, en el que hay riesgos asociados a la inteligencia artificial. “Los vínculos no son una herramienta. Se pierde la humanidad, se pierde el conflicto, se pierde la confrontación, se pierde la noción de una relación real”, comenta Ita María, autora de La suma de todos los afectos y de otro proyecto escrito, precisamente sobre IA, en el que viene trabajando.

Para ambas es vital preservar los espacios de encuentro, el conflicto, la escucha y las relaciones reales como elementos fundamentales para detenerse y crear, compartir ideas y construir comunidad en medio de la inmediatez digital.

Como acto de resistencia cultural, Botero hizo una invitación: “Hay que volver a juntarnos. Ya sea para sentarse a escribir, para conversar, para cantar canciones o para leer un libro”. Para ella, estos actos cotidianos le hacen frente a la velocidad de las redes sociales y la sobreestimulación digital, al tiempo que ayudan a mantener vivos los espacios públicos y el intercambio de ideas.

Lina Botero, Sofía Solórzano e Ita María fueron las invitadas especiales durante la apertura de Bukz en Bogotá. | Foto: Tomada de @sofiaenletras Ampliar Lina Botero, Sofía Solórzano e Ita María fueron las invitadas especiales durante la apertura de Bukz en Bogotá. | Foto: Tomada de @sofiaenletras Cerrar

La conversación dejó un recordatorio puntual: libros son un punto de encuentro capaz de reunir personas con perspectivas distintas alrededor de una conversación común. En estos espacios se fortalecen redes de apoyo entre lectores, escritores y creadores.

Bukz viene de Medellín y ahora está en Bogotá. Con la apertura de su nueva sede en Chapinero, en la Cra. 5 #69a-30, se presta como un espacio para el intercambio de ideas y la construcción de comunidad en la capital, reafirmando el valor de la cultura como experiencia compartida.

Este 12 de agosto a las 5:30 p.m. habrá otro encuentro, esta vez con Álvaro González Alorda, autor de El Viaje y Volver Así, en una charla sobre las historias, los aprendizajes y las transformaciones que surgen cuando nos atrevemos a cambiar de rumbo. Tiene entrada libre, con aforo limitado para quienes estén interesados.