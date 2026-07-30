Santa Marta exaltó a 21 personalidades y empresas con la Gran Cruz de Bastidas. FOTO: Los 21 exaltados durante la ceremonia de la Gran Cruz de Bastidas. / David Echavez.

En el marco de la celebración de los 501 años de la fundación de Santa Marta, el Concejo Distrital entregó este miércoles 29 de julio la Gran Cruz de Bastidas, la máxima distinción que concede la corporación a personas e instituciones que se han destacado por su contribución al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

La ceremonia tuvo lugar en la Quinta de San Pedro Alejandrino y reunió a autoridades civiles, militares y eclesiásticas, además de familiares e invitados especiales.

El acto inició con una ofrenda floral en el Altar de la Patria en homenaje a Simón Bolívar y continuó con la imposición de las condecoraciones, acompañada por la interpretación de los himnos de Colombia y Santa Marta a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Magdalena.

Durante el evento, el alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó el significado de este reconocimiento y afirmó que la Gran Cruz de Bastidas simboliza el agradecimiento de la ciudad hacia quienes, desde distintos sectores, han trabajado por su desarrollo y bienestar.

En esta edición fueron condecoradas 18 personas y tres empresas por sus aportes en áreas como el servicio público, la salud, la educación, el deporte, la cultura, el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Entre los homenajeados estuvieron el cantante Iván Villazón, el médico Armando Rafael Saumet Díaz, el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, el director de Corpamag, Alfredo Martínez Gutiérrez, y otros líderes que han dejado huella en diferentes ámbitos.

Asimismo, recibieron la distinción las empresas Frutal Produce, VAOS y Zazué Plaza Centro Comercial, mientras que la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo – Quinta de San Pedro Alejandrino recibió una mención especial por su aporte a la preservación del patrimonio histórico y cultural de Santa Marta.

La entrega de la Gran Cruz de Bastidas es una tradición institucional que cada año resalta el trabajo y la trayectoria de quienes, con su labor, contribuyen al progreso de la capital del Magdalena y fortalecen su legado histórico y social.

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