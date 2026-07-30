Magdalena es el primer departamento en tener una ‘Estación Púrpura’ en una terminal de transporte
Un espacio destinado a la orientación, atención y protección de mujeres víctimas de violencias basadas en género.
Santa Marta
En Santa Marta se inauguró oficialmente la primera Estación Púrpura ubicada en una Terminal de transporte del país, un espacio destinado a la orientación, atención y protección de mujeres víctimas de violencias basadas en género.
En un acto institucional que reunió a la Policía Nacional, la Seccional Magdalena de la Fiscalía General de la Nación, CTI, Ministerio del Transporte, Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Empresas de Transporte Público.
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Por otro lado, se dio apertura oficial a un segundo espacio para los usuarios de la Terminal de Transporte de Santa Marta. Se trata de la Sala de Lactancia Materna e Infantil, un espacio gratuito, digno y acondicionado para que madres lactantes puedan alimentar y cuidar a sus hijos en condiciones de privacidad, comodidad y seguridad.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...