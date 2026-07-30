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19 ago 2026 Actualizado 06:58

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Santa Marta

Magdalena es el primer departamento en tener una ‘Estación Púrpura’ en una terminal de transporte

Un espacio destinado a la orientación, atención y protección de mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Magdalena es el primer departamento en tener una ‘Estación Púrpura’ en una terminal de transporte/ Gobernación del Magdalena.

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Magdalena es el primer departamento en tener una ‘Estación Púrpura’ en una terminal de transporte/ Gobernación del Magdalena.
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En Santa Marta se inauguró oficialmente la primera Estación Púrpura ubicada en una Terminal de transporte del país, un espacio destinado a la orientación, atención y protección de mujeres víctimas de violencias basadas en género.

En un acto institucional que reunió a la Policía Nacional, la Seccional Magdalena de la Fiscalía General de la Nación, CTI, Ministerio del Transporte, Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Empresas de Transporte Público.

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Por otro lado, se dio apertura oficial a un segundo espacio para los usuarios de la Terminal de Transporte de Santa Marta. Se trata de la Sala de Lactancia Materna e Infantil, un espacio gratuito, digno y acondicionado para que madres lactantes puedan alimentar y cuidar a sus hijos en condiciones de privacidad, comodidad y seguridad.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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