Petro rechazó suspensión del traslado presupuestal a UNGRD y culpó al escándalo de Angie Rodríguez

No cayó muy bien el Gobierno, la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente dos normas que regulaban las condiciones para el traslado de recursos hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de la declaratoria nacional por el fenómeno de El Niño.

El tribunal sostuvo que el Ejecutivo no puede modificar el gasto público sin aval del Congreso o sin estado de excepción.

El primero que reaccionó fue el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la decisión fue un efecto al escándalo de Angie Rodríguez y sus graves acusaciones en contra del Gobierno, una de ellas, con asegurar que la muerte del Coronel Óscar Dávila no fue un suicidio, sino un homicidio planeado en la actual administración para silenciarlo.

El alto mandatario cuestionó al magistrado que tomó la decisión, y señaló que olvidó por completo que al desfinanciar las obras que eran fundamentales para el agua potable y la alimentación, que se pueden afectar por la megasequía que vendrá, ya no estarán a tiempo para solventar a la población.

”El magistrado expresa un criterio erróneo, pensar que el clima es previsible y con eso acaba el concepto expresado en la ley sobre las condiciones de imprevisibilidad que se deben examinar basados en la ciencia”, señaló.

También, aseguró que no es cierto que los artículos suspendidos, permitieran transferencias de recursos indeterminados y contratación directa por parte del Gobierno, pues aclaró que ya habían establecido en convenios, cuáles entidades manejarían los dineros:

“Agua potable: el ministerio de vivienda y agua potable; Alimentación: ministerio de agricultura, ANT y ADR; fertilizantes: fondo de fertilizantes de minagricultura; y la Energía solar: minminas y Gecelca”.

Petro denuncia presiones

Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el mandatario aseguró que recibieron presiones para no decretar la emergencia por la inminencia del meganiño; por lo cual, señaló que todo tiene relación con que hayan decidido ponerle freno al envío de recursos hasta la UNGRD.

“Dejo constancia en este mensaje de la disposición de mi gobierno para mitigar los peores efectos sobre la vida de la megasequía que vendrá y que ya comienza a configurarse”, puntualizó.