Petro criticó designación de Ana María Vesga como MinSalud: “Desmantelamiento de derecho a la salud”

Imagen de referencia | Edificio de Gobierno - Gustavo Petro: Getty Images / Ana María Vesga: Foto suministrada.

La reciente designación de Ana María Vesga como ministra de Salud en el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha sido cuestionada por el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario advirtió que, con esta decisión, la salud “se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS“.

En ese sentido, el presidente Petro advirtió que lo que va a pasar tras la llegada de Vesga a una de las carteras clave para el país es que “sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas”.

Por eso, agregó que considera que esta designación representará “un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”.

En contexto: Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

¿Quién es Ana María Vesga, ministra de Salud designada?

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), fue designada este jueves por Abelardo de la Espriella como su ministra de Salud.

Con este nombramiento, el gabinete del gobierno electo queda prácticamente completo, y solo falta designar a la persona que asumirá el ministerio de Ciencias.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de la Salud y del Medicamento de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra y estudios en Alta Gestión y Liderazgo de la Universidad de los Andes.

Trayectoria de Ana María Vesga: La nueva MinSalud

Desde 2023 es presidenta ejecutiva de ACEMI. Precisamente, cuenta con amplia experiencia en los sectores de salud, farmacéutico y empresarial.

También llegó a ser vicepresidenta de Salud de la ANDI, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de esa organización.

Objetivos que tendrá Ana María Vesga como ministra de Salud

Según Abelardo de la Espriella, Vesga tendrá como misión “liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones”.

La ahora ministra de Salud designada, Ana María Vesga, recibió “complacida y comprometida” la designación del presidente electo Abelardo De La Espriella: “la asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza”.

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