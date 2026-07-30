Investigan a reconocido empresario samario por violencia intrafamiliar

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra un empresario samario luego de conocerse una denuncia penal presentada por su expareja sentimental, a quien lo señala de haber ejercido durante años un presunto patrón de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, la denunciante manifestó haber sido víctima de un “patrón sistemático de violencia de diferentes formas, incluyendo violencia física, psicológica, sexual y económica, en un contexto de dominación y sometimiento”.

Como parte de las actuaciones judiciales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses programó para el próximo 21 de agosto de 2026 una valoración psicológica a la denunciante, diligencia solicitada dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía.

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El proceso fue radicado bajo el delito de violencia intrafamiliar y corresponde a la noticia criminal 470016001020202610077, registrada en Santa Marta e involucra al empresario samario Jaime Vives Pinedo, tras una denuncia penal presentada por su exesposa, Marcela Cecilia María Dangond Fernández de Castro.

Qué dice la defensa

El abogado Cristian Morelli en diálogo con Caracol Radio manifestó que en este momento el proceso se encuentra en etapa de indagación, y que no se le ha vinculado formalmente a la investigación por medio de una formulación de imputación.

Asimismo, que la fiscalía está adelantando actividades como entrevistas, interrogatorios a familiares y personas que pudieran dar testimonios, de los cuales se pudiera tener conocimiento directo de los hechos.

“Estamos convencidos de la inocencia y rectitud del señor Jaime Vives, quien no tiene ningún tipo de antecedente judicial ni de ninguna otra índole”, anotó el jurista.