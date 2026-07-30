Militares y Grupo Élite de la Policía custodian la zona comercial de Fundación, Magdalena

Magdalena

Autoridades confirmaron la militarización de toda la zona comercial de Fundación como parte de las acciones inmediatas adoptadas para hacer frente a la amenaza de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Primos’ y garantizar la seguridad de comerciantes, empresarios y ciudadanía en general.

La medida fue confirmada por el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, tras un diálogo en el que se acordó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el municipio para fortalecer las labores de vigilancia y control.

Solicitud al presidente electo

Ante la compleja situación de orden público que enfrenta el municipio de Fundación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo un llamado al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que, una vez asuma el Gobierno Nacional el próximo 7 de agosto, incluya al departamento entre sus prioridades en materia de seguridad y convoque un Consejo Presidencial de Seguridad en este municipio.

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La mandataria señaló que las extorsiones, las amenazas y los hechos de violencia que afectan a la población requieren una respuesta firme, integral y articulada por parte del Estado. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de enfrentar con contundencia a las estructuras criminales que, según las autoridades, aún conservan capacidad de mando desde algunos centros de reclusión.