La Unión Europea y Colombia impulsan un ecosistema digital más seguro, confiable y resiliente

Colombia

La cooperación entre la Unión Europea y Colombia sigue ampliando su alcance, esta vez con énfasis en la confianza, la ciberseguridad y la resiliencia digital. Durante el conversatorio “Confianza y seguridad en tiempo real: fortaleciendo la resiliencia digital en Colombia” impulsado por la Unión Europea a través de su estrategia Global Gateway en camino a ANDICOM 2026, representantes de instituciones europeas, del sector financiero y autoridades colombianas, coincidieron en que la transformación digital solo será sostenible si está acompañada de una estrategia conjunta de confianza, prevención, formación e innovación.

En la apertura del conversatorio, el jefe de Cooperación de la Unión Europea en Colombia, Alberto Menghini, destacó que la alianza entre la Unión Europea y Colombia busca acercar experiencias exitosas desarrolladas en el continente europeo para fortalecer las capacidades del país frente a los desafíos digitales.

“Hoy hemos traído desde la Unión Europea unos ejemplos de lo que se está construyendo en esta alianza eurocolombiana”, afirmó Menghini.

La Unión Europea comparte conocimiento, estándares y buenas prácticas

Uno de los principales mensajes del panel fue que la cooperación entre la Unión Europea y Colombia va más allá del intercambio comercial y se enfoca en fortalecer capacidades institucionales, tecnológicas y de confianza digital.

La secretaria TIC de Boyacá y exministra TIC, Sandra Urrutia, quien recientemente participó en una misión institucional en Italia, aseguró que la experiencia europea dejó importantes aprendizajes sobre cómo anticipar y gestionar los riesgos digitales.

“Pude conocer de primera mano lo que pasa en Europa. Allí hay una institucionalidad muy robusta; hay varios ministerios, centros de pensamiento y empresas trabajando para anticiparse a estos temas”, señaló.

La funcionaria agregó que uno de los aspectos más valiosos de la cooperación europea es el enfoque preventivo.

“No ven todo como un tema de sancionar cuando ocurre un ataque, sino de crear confianza, estándares, formación de talento y trabajar de la mano entre gobierno, empresas, academia y ciudadanía”, afirmó.

La experiencia europea fortalece la confianza digital en el sector financiero colombiano

La relación entre la Unión Europea y Colombia también se refleja en el sector financiero. Katherine Duque, vicepresidenta de Tecnología de BBVA Colombia, explicó que pertenecer a un grupo europeo permite implementar estándares internacionales de seguridad, confianza y resiliencia digital.

“Al tener una sede principal en Europa, contamos con equipos regulados por las normas europeas que nos transfieren los lineamientos y la investigación para fortalecer la protección de nuestros clientes”, explicó.

La directiva destacó que Europa ha evolucionado hacia un modelo de resiliencia digital que hoy sirve de referencia para otros mercados.

“Europa ha evolucionado desde la protección hacia la resiliencia. Podemos adaptar esas normas en Colombia para fortalecer todo el ecosistema”, aseguró.

Una cooperación de doble vía para elevar estándares digitales

Aunque la Unión Europea aporta experiencia y regulación, durante el panel también se destacó que Colombia ha desarrollado iniciativas que despiertan interés internacional.

Roberto Peña, representante de la firma especializada MNEMO, señaló que el modelo colombiano de cooperación entre entidades financieras para enfrentar incidentes cibernéticos ha llamado la atención en países europeos.

“En Italia están viendo cómo emular este modelo que nació en Colombia para proteger conjuntamente a la ciudadanía. Es una iniciativa altamente innovadora”, indicó.

El experto agregó que la cooperación entre ambas regiones ha permitido compartir conocimientos y elevar los estándares de seguridad, confianza y resiliencia digital.

“Aprendemos de las mejores prácticas de la Unión Europea, pero también en Colombia se innova continuamente y ese conocimiento también fortalece el ecosistema internacional”, afirmó.

Formar talento para una resiliencia digital de largo plazo

Los panelistas coincidieron en que uno de los mayores desafíos para Colombia será formar profesionales especializados en ciberseguridad, una tarea en la que la cooperación con la Unión Europea también desempeña un papel clave. Sandra Urrutia aseguró que el país enfrenta un déficit de talento digital, pero consideró que existen oportunidades para desarrollar ese capital humano.

“Tenemos el talento y lo estamos formando. Necesitamos cooperación para que quienes ya recorrieron ese camino nos acompañen y compartan sus experiencias”, sostuvo.

Una agenda compartida para enfrentar amenazas globales

El panel concluyó que la ciberseguridad dejó de ser un desafío exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto de cooperación internacional. Frente a amenazas que no reconocen fronteras, la Unión Europea y Colombia buscan consolidar una agenda conjunta basada en la innovación, la confianza, los estándares, la formación y el fortalecimiento institucional.

Como resumió Sandra Urrutia, durante el cierre del encuentro “Los riesgos son globales. Lo que le pasa a Colombia tiene incidencia en cualquier lugar del mundo. Por eso la cooperación internacional es fundamental y el centro de todo debe seguir siendo el ser humano.”

En este link pueden ver el panel completo de “Confianza y seguridad en tiempo real: fortaleciendo la resiliencia digital de Colombia”: