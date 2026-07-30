Gobierno radicó el Presupuesto General 2027 por $575,6 billones: está desfinanciado en $30 billones

El ministro de Hacienda, German Ávila, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, por un monto de $575,6 billones, equivalente a 27,0% del PIB.

Este será el presupuesto que deberá debatir el Congreso para el primer año de Abelardo de La Espriella como presidente de la República.

“Del monto total a financiar, 1,4% del PIB ($30,2 billones) corresponden a ingresos contingentes sujetos a la aprobación del proyecto de ley de recursos adicionales por parte del Congreso de la República, en virtud de lo dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política C.P.1 y el artículo 542 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP)”, explicó el Ministerio.

Además, el Ministerio señaló que del monto total, $545,1 billones corresponden a recursos de la Nación y $30,5 billones a ingresos propios de los Establecimientos Públicos Nacionales. En materia de rentas, $308,9 billones provendrán de ingresos tributarios y $905 mil millones de ingresos no tributarios.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, los ingresos totales pasan de 27,3% del PIB en 2026 a 25,5% del PIB en 2027, con una reducción de 1,7% del PIB. Este retroceso obedece esencialmente a que la proyección para 2027 excluye los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas en 2026 al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto Ley 150 de 2026), así como a un menor recaudo por impuestos externos, en línea con la desaceleración prevista de las importaciones contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026.