Empleadas domésticas trabajarán menos horas desde julio: así cambia su jornada laboral en Colombia

La reducción de la jornada laboral en Colombia también cobija a quienes realizan labores de servicio doméstico, pues desde el 16 de julio de 2026, las personas contratadas para actividades como aseo, cocina, lavado, planchado y cuidado de niños, adultos mayores o personas enfermas tienen una nueva jornada máxima ordinaria.

El límite pasó de 44 a 42 horas semanales para quienes trabajan tiempo completo. Esta modificación debe aplicarse sin disminuir el salario ni las prestaciones sociales de las trabajadoras y trabajadores.

¿Cuántas horas pueden trabajar las empleadas domésticas?

Con la entrada en vigencia de esta nueva etapa de la reducción de la jornada laboral, quienes tengan un contrato de tiempo completo podrán trabajar hasta 42 horas por semana para un mismo empleador.

En el caso de los contratos de medio tiempo, el límite corresponde a 21 horas semanales.

Esto significa que los hogares deben revisar la distribución de las actividades y establecer una organización que permita cumplir con el nuevo máximo legal. No se trata únicamente de reducir horas, sino de determinar cuáles tareas tendrán prioridad durante el tiempo disponible.

¿Cómo deben organizarse los horarios en los hogares?

Uno de los principales desafíos está en que el trabajo doméstico suele manejarse de manera diferente a otros empleos. En algunos hogares, por ejemplo, la jornada puede extenderse hasta terminar todas las tareas pendientes.

Sin embargo, con el nuevo límite laboral, la recomendación es establecer horarios concretos de entrada y salida, definir previamente las labores que deben realizarse y distribuirlas de acuerdo con el tiempo disponible.

La Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico señaló que empleadores y trabajadores deberían conversar sobre la nueva organización de las actividades y, de ser posible, dejar los acuerdos por escrito.

Esto permitiría evitar confusiones sobre las responsabilidades de cada jornada y, especialmente, impedir que el tiempo de trabajo se extienda indefinidamente bajo la idea de que las labores del hogar solo terminan cuando se completan todos los oficios.

¿Qué pasa si deben trabajar más de 42 horas?

Si una persona contratada para servicio doméstico debe continuar trabajando después de completar la jornada ordinaria establecida, ese tiempo adicional debe reconocerse como trabajo suplementario u horas extras, de acuerdo con las normas laborales aplicables.

Por ello, los empleadores deben tener en cuenta que la reducción de la jornada no significa una disminución del salario. El cambio se concentra en el tiempo máximo de trabajo y no en el valor de la remuneración pactada.

¿Cómo aplica esta reducción para trabajadoras internas?

Las trabajadoras domésticas que viven en el hogar donde prestan sus servicios también están cobijadas por la reducción de jornada.

En estos casos, el hecho de residir en la vivienda no significa que puedan permanecer disponibles para trabajar durante todo el día. También deben contar con una jornada definida y con los respectivos tiempos de descanso.

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Por su parte, las personas que trabajan por días generalmente no completan las 42 horas semanales para un mismo empleador, por lo que la reducción no necesariamente implica un ajuste automático de su horario. Aun así, empleador y trabajador pueden acordar modificaciones cuando corresponda.

La nueva regla busca que el servicio doméstico tenga límites de jornada claramente establecidos y que las condiciones laborales de quienes realizan estas tareas sean respetadas bajo los mismos principios de protección que aplican a los demás trabajadores.