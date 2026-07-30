Gobierno cerró subasta de energía Limpia que fortalece la seguridad energética del país

El Gobierno nacional anunció el cierre de una subasta de energías limpias que garantiza el abastecimiento eléctrico de Colombia para los próximos diez años. El proceso culminó con la adjudicación de 995 megavatios (MW) de generación solar y cerca de 100 MW en sistemas de almacenamiento con baterías, un hito sin precedentes en la matriz eléctrica nacional.

El ministro de Minas, Edwin Palma aseguró que la incorporación de baterías por primera vez en estos procesos marca un punto de inflexión. Esta tecnología permitirá al país contar con energía en firme, fundamental para responder a periodos de alta demanda y mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño.

Destacó que el actual Gobierno deja un legado de 11 gigavatios (GW) entre proyectos en operación, construcción y adjudicados. “Dejamos cerca de 7 gigavatios listos para consolidarse como la base del abastecimiento eléctrico de la próxima década”, afirmó el funcionario.

No obstante, Palma subrayó que el gran desafío para la administración entrante será garantizar que estos proyectos entren efectivamente en operación para beneficio de la industria y los hogares.

El Gobierno resaltó la creación de un marco institucional sólido. Este incluye el Decreto 1091 de 2025, que se establece como la nueva hoja de ruta para la transición energética, y la solicitud ante la CREG de una subasta de reconfiguración urgente para fortalecer la estabilidad del sistema.