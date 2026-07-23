El sector vivienda se reactiva: las claves de un sector fundamental para el desarrollo del país

El sector de la construcción vive un 2026 de transición: aunque la venta de vivienda cayó 8 % y el inicio de obras un 18 % por el alza en tasas y la reducción de subsidios, el panorama se muestra alentador. Así lo aseguró Federico Suárez Mesa, vicepresidente del Negocio Inmobiliario y Constructor de Bancolombia, en conversación con Prisa Inspira para Bogotá Moderna.

El ejecutivo recordó que la construcción representa el 4 % del PIB nacional, generando al menos 7 % del empleo nacional. De ahí que el banco, junto a Asocajas, Asobancaria y Camacol, lleven todo el año trabajando en un pool de propuestas para reactivar la demanda —como el posible regreso de subsidios al estilo Mi Casa Ya— y la oferta, habilitando, por ejemplo, más suelo para construir. La meta: cerrar 2026 con 161.000 viviendas vendidas y consolidar en 2027 el repunte del sector.

Para Suárez, casos como los de Bogotá y Medellín, que mantienen números verdes a pesar del estancamiento del sector, demuestran el potencial del mismo cuando administración pública y sector privado suman esfuerzos para generar desarrollo.

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