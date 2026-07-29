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30 jul 2026 Actualizado 07:58

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Copa Sudamericana
Vasco da GamaVAS
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Thiago Mendes 84'
Vasco da Gama
MedellínMED
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Medellín
Final
Resumen: Medellín pierde y queda eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama // Foto de Suárez Echeverry

Resumen: Medellín pierde y queda eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama // Foto de Suárez Echeverry

Resumen: Medellín pierde y queda eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama // Foto de Suárez Echeverry

Resumen: Medellín pierde y queda eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama

El ‘poderoso de la montaña’ cayó 1-0 en Brasil y se despide del trofeo continental.

Vasco Da Gama e Independiente Medellín se enfrentaron en un duelo de eliminación directa por la Copa Sudamericana. Los equipos disputaron el “Playoff C” por un pase a los octavos de final. El partido, que se desarrolló en el estadio São Januário, quedó 1-0 para el equipo local.

Sofascore

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Vasco Da Gama ganó el partido y la serie con una diferencia de un gol. El marcador global terminó con un 3 a 2 luego de jugarse los dos partidos correspondientes. En el partido de vuelta, donde Vasco ofició de local, se quedaron con el triunfo con la mínima diferencia con un gol de Thiago Mendes.

El ‘Poderoso de la Montaña’ queda eliminado nuevamente de una copa internacional y pierde la oportunidad de jugar los octavos de final. Tras un resultado esperanzador en el Atanasio, Medellín dejó escapar la victoria en Brasil tras un encuentro muy parejo. El equipo colombiano dominó gran parte de la segunda mitad, cuando el marcador seguía cero por cero.

En el primer tiempo, el equipo local dominó al Medellín y tuvo más del 65% de la posesión durante la primera parte. Sin embargo, ni el Vasco con tenencia, ni el Medellín con contragolpes se puedieron hacer daño. Las emociones llegarían en la segunda mitad, con un Medellín volcado al ataque, la lluvia de centros en el área del ‘cruzmaltino’ no paraba.

El Vasco, jugando a la contra, consiguió un penal a favor por una mano dentro del área, pero una jugada anterior revisada por el VAR anuló la acción. A cinco minutos del final, con un Medellín reforzando el ataque y la mitad del campo, el Vasco da Gama atacó y con una jugada por derecha y un centro atrás, el volante Thiago Mendes llegó y logró meter la pelota luego de un remate que requirió un poco de suerte.

Deportivo Independiente Medellín queda eliminado de competencias internacionales y se deberá enfocar en la liga, su siguiente duelo será como local contra el Deportivo Cali el primero de agosto.

Reviva la transmisión en directo por YouTube:

Repase el MINUTO A MINUTO entre Vasco da Gama e Independiente Medellín AQUÍ:

Hay nuevos mensajes

Finalizó el encuentro en Brasil

El equipo colombiano quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 frente a Vasco Da Gama

90'

Siete de adición

El juez añade 7' minutos más

85'

Amarilla tras el festejo

El autor ve la amarilla luego de quitarse la camiseta para celebrar

84'

¡GOOOOOLLL DEL LOCAL!

Gol de Thiago Mendes que remata muy cerca del arquero después de un centro atrás

80'

Perea refresca el mediocampo

Entran Daniel Cataño y Baldomero Perlaza, se retiran John Montaño y Didier Moreno

77'

Mano pero a favor del Medellín

Después de la revisión, el posible penal queda anulado ante una falta previa. En la jugada anterior hay una mano fuera del área a favor del Medellín y eso pita el juez

75'

Ahora sí llaman a Ramírez

El árbitro central revisa la jugada en el monitor

74'

Chequeo silencioso ante la mano

Se revisa la jugada en la sala VOR, aún no llaman al árbitro a revisarla

72'

Reclaman mano en el área del Medellín

Tras una mano que viene de un rebote en el pecho, el árbitro da córner. Veremos si lo llaman

70'

Pausa de hidratación

El partido se detiene para el cooling break

68'

Amonestación para el recién ingresado

Jair recibe la cartulina amarilla

66'

Cambios para el conjunto local

Entran Jair y Brenner. Salen el delantero Claudio Spinelli y el volante Ramón Rique

65'

LA TUVO EL MEDELLÍN

El delantero Jeison Medina no logró aprovechar la gran oportunidad. Remate de cabeza desviado por el bajante derecho

64'

El poderoso voltea la cancha

Llueven centros en el área del local

61'

Contragolpe del Medellín

Buena escapada por banda derecha pero loz zagueros del Vasco contienen la jugada

60'

Otra más para los brasileños

Entra Alan Saldivia por Robert Renan

58'

Responde la visita

Ingresa el atacante Yony González y sale Halam Loboa

57'

Primeras sustituciones en el local

Adson y Cuiabano reemplazan a Lucas Piton y Tche Tche

55'

Primera del Medellín en el segundo tiempo

Tras un buen remate al arquero la manda al corner. Tras el cobro, un remate de Mantilla rebota en un rival

52'

La tuvo el Vasco

Los delanteros del Vasco se meten al área y centran como quieren. Esta vez pasó por encima de los cabeceadores

50'

Ataque ahora por la otra banda

Buena jugada por la banda derecha y Claudio Spinelli remata con una volea que se va por encima del arco defendido por Chaux

47'

El 'Tinito' Gómez punzante

El colombiano gambetea y centra por banda izquierda

45'

Comienza la segunda parte

Empieza el segundo tiempo en Brasil

47'

Final del primer tiempo

Tras un tiro libre del Medellín que despejaron los brasileños, el árbitro Maximiliano Ramírez indica el fin de la primera mitad

46'

Vasco no remata

Gran jugada de Spinelli que centra pero no logran concretar. En el rebote tampoco remataron

45'

Dos minutos más

El árbitro indica que se jugará hasta el minuto 47'

43'

Lo intenta el Vasco

63% de posesión para los de Brasil. Medellín juega a defender

40'

Moreira lo desperdicia

Nuno Moreira cobró el tiro libre y lo mandó por encima del arco

39'

Falta muy peligrosa al borde del área

Joaquín Varela estrella a su adversario y regala un tiro libre muy cerca de su porteria

36'

Flaquean las bandas del DIM

Nuevo centro al área por la banda izquierda, nigún delantero pudo rematar y respiran los hinchas del poderoso

32'

Aproximación de Medellín

Juan Córdoba se sale de la marca y mete un remate frente al área. Se fue desviado

24'

Pausa de hidratación

El árbitro para el partido para el cooling break

22'

A la barrera

El remate de Lucas Piton pega en el muro de hombres y se va al córner

20'

Falta peligrosa para el Vasco

Empujón que se convierte en una falta muy peligrosa en la frontal del área

17'

El DIM no conecta

En el primer cuarto del partido el equipo visitante pierde muy rápido la posesión tras recuperarla

15'

Gran desempeño colombiano en Vasco

El extremo por derecha Andrés Gómez, colombiano jugador de Vasco, está siendo peligroso por la banda. Acaba de generar un córner tras buenas gambetas

12'

Controlan el partido los brasileños

Casi el 70% de la posesión es para los locales. Medellín se defiende bien

8'

Despierta el Medellín

El poderoso gana un tiro de esquina tras un despeje del central Renan

4'

Llegó la primera amonestación

Primera tarjeta amarilla, fue para el delantero del Vasco, Claudio Spinellli

3'

Vasco controla la pelota

El equipo local se hace fuerte con la posesión e intenta atacar por las bandas

1'

Comienza el partido de vuelta

Rueda la pelota en el estadio São Januário en Brasil. Partido empatado en el global 2 a 2

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

En poco tiempo iniciará el partido entre Vasco da Gama e Independiente Medellín por un pase a octavos de final

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