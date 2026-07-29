Resumen: Medellín pierde y queda eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama
El ‘poderoso de la montaña’ cayó 1-0 en Brasil y se despide del trofeo continental.
Vasco Da Gama e Independiente Medellín se enfrentaron en un duelo de eliminación directa por la Copa Sudamericana. Los equipos disputaron el “Playoff C” por un pase a los octavos de final. El partido, que se desarrolló en el estadio São Januário, quedó 1-0 para el equipo local.
Vasco Da Gama ganó el partido y la serie con una diferencia de un gol. El marcador global terminó con un 3 a 2 luego de jugarse los dos partidos correspondientes. En el partido de vuelta, donde Vasco ofició de local, se quedaron con el triunfo con la mínima diferencia con un gol de Thiago Mendes.
El ‘Poderoso de la Montaña’ queda eliminado nuevamente de una copa internacional y pierde la oportunidad de jugar los octavos de final. Tras un resultado esperanzador en el Atanasio, Medellín dejó escapar la victoria en Brasil tras un encuentro muy parejo. El equipo colombiano dominó gran parte de la segunda mitad, cuando el marcador seguía cero por cero.
En el primer tiempo, el equipo local dominó al Medellín y tuvo más del 65% de la posesión durante la primera parte. Sin embargo, ni el Vasco con tenencia, ni el Medellín con contragolpes se puedieron hacer daño. Las emociones llegarían en la segunda mitad, con un Medellín volcado al ataque, la lluvia de centros en el área del ‘cruzmaltino’ no paraba.
El Vasco, jugando a la contra, consiguió un penal a favor por una mano dentro del área, pero una jugada anterior revisada por el VAR anuló la acción. A cinco minutos del final, con un Medellín reforzando el ataque y la mitad del campo, el Vasco da Gama atacó y con una jugada por derecha y un centro atrás, el volante Thiago Mendes llegó y logró meter la pelota luego de un remate que requirió un poco de suerte.
Deportivo Independiente Medellín queda eliminado de competencias internacionales y se deberá enfocar en la liga, su siguiente duelo será como local contra el Deportivo Cali el primero de agosto.
Reviva la transmisión en directo por YouTube:
Repase el MINUTO A MINUTO entre Vasco da Gama e Independiente Medellín AQUÍ:
Finalizó el encuentro en Brasil
El equipo colombiano quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 frente a Vasco Da Gama
Siete de adición
El juez añade 7' minutos más
Amarilla tras el festejo
El autor ve la amarilla luego de quitarse la camiseta para celebrar
¡GOOOOOLLL DEL LOCAL!
Gol de Thiago Mendes que remata muy cerca del arquero después de un centro atrás
Perea refresca el mediocampo
Entran Daniel Cataño y Baldomero Perlaza, se retiran John Montaño y Didier Moreno
Mano pero a favor del Medellín
Después de la revisión, el posible penal queda anulado ante una falta previa. En la jugada anterior hay una mano fuera del área a favor del Medellín y eso pita el juez
Ahora sí llaman a Ramírez
El árbitro central revisa la jugada en el monitor
Chequeo silencioso ante la mano
Se revisa la jugada en la sala VOR, aún no llaman al árbitro a revisarla
Reclaman mano en el área del Medellín
Tras una mano que viene de un rebote en el pecho, el árbitro da córner. Veremos si lo llaman
Pausa de hidratación
El partido se detiene para el cooling break
Amonestación para el recién ingresado
Jair recibe la cartulina amarilla
Cambios para el conjunto local
Entran Jair y Brenner. Salen el delantero Claudio Spinelli y el volante Ramón Rique
LA TUVO EL MEDELLÍN
El delantero Jeison Medina no logró aprovechar la gran oportunidad. Remate de cabeza desviado por el bajante derecho
El poderoso voltea la cancha
Llueven centros en el área del local
Contragolpe del Medellín
Buena escapada por banda derecha pero loz zagueros del Vasco contienen la jugada
Otra más para los brasileños
Entra Alan Saldivia por Robert Renan
Responde la visita
Ingresa el atacante Yony González y sale Halam Loboa
Primeras sustituciones en el local
Adson y Cuiabano reemplazan a Lucas Piton y Tche Tche
Primera del Medellín en el segundo tiempo
Tras un buen remate al arquero la manda al corner. Tras el cobro, un remate de Mantilla rebota en un rival
La tuvo el Vasco
Los delanteros del Vasco se meten al área y centran como quieren. Esta vez pasó por encima de los cabeceadores
Ataque ahora por la otra banda
Buena jugada por la banda derecha y Claudio Spinelli remata con una volea que se va por encima del arco defendido por Chaux
El 'Tinito' Gómez punzante
El colombiano gambetea y centra por banda izquierda
Comienza la segunda parte
Empieza el segundo tiempo en Brasil
Final del primer tiempo
Tras un tiro libre del Medellín que despejaron los brasileños, el árbitro Maximiliano Ramírez indica el fin de la primera mitad
Vasco no remata
Gran jugada de Spinelli que centra pero no logran concretar. En el rebote tampoco remataron
Dos minutos más
El árbitro indica que se jugará hasta el minuto 47'
Lo intenta el Vasco
63% de posesión para los de Brasil. Medellín juega a defender
Moreira lo desperdicia
Nuno Moreira cobró el tiro libre y lo mandó por encima del arco
Falta muy peligrosa al borde del área
Joaquín Varela estrella a su adversario y regala un tiro libre muy cerca de su porteria
Flaquean las bandas del DIM
Nuevo centro al área por la banda izquierda, nigún delantero pudo rematar y respiran los hinchas del poderoso
Aproximación de Medellín
Juan Córdoba se sale de la marca y mete un remate frente al área. Se fue desviado
Pausa de hidratación
El árbitro para el partido para el cooling break
A la barrera
El remate de Lucas Piton pega en el muro de hombres y se va al córner
Falta peligrosa para el Vasco
Empujón que se convierte en una falta muy peligrosa en la frontal del área
El DIM no conecta
En el primer cuarto del partido el equipo visitante pierde muy rápido la posesión tras recuperarla
Gran desempeño colombiano en Vasco
El extremo por derecha Andrés Gómez, colombiano jugador de Vasco, está siendo peligroso por la banda. Acaba de generar un córner tras buenas gambetas
Controlan el partido los brasileños
Casi el 70% de la posesión es para los locales. Medellín se defiende bien
Despierta el Medellín
El poderoso gana un tiro de esquina tras un despeje del central Renan
Llegó la primera amonestación
Primera tarjeta amarilla, fue para el delantero del Vasco, Claudio Spinellli
Vasco controla la pelota
El equipo local se hace fuerte con la posesión e intenta atacar por las bandas
Comienza el partido de vuelta
Rueda la pelota en el estadio São Januário en Brasil. Partido empatado en el global 2 a 2
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En poco tiempo iniciará el partido entre Vasco da Gama e Independiente Medellín por un pase a octavos de final