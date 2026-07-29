Resumen: Medellín pierde y queda eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama // Foto de Suárez Echeverry

El ‘poderoso de la montaña’ cayó 1-0 en Brasil y se despide del trofeo continental.

Vasco Da Gama e Independiente Medellín se enfrentaron en un duelo de eliminación directa por la Copa Sudamericana. Los equipos disputaron el “Playoff C” por un pase a los octavos de final. El partido, que se desarrolló en el estadio São Januário, quedó 1-0 para el equipo local.

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Vasco Da Gama ganó el partido y la serie con una diferencia de un gol. El marcador global terminó con un 3 a 2 luego de jugarse los dos partidos correspondientes. En el partido de vuelta, donde Vasco ofició de local, se quedaron con el triunfo con la mínima diferencia con un gol de Thiago Mendes.

El ‘Poderoso de la Montaña’ queda eliminado nuevamente de una copa internacional y pierde la oportunidad de jugar los octavos de final. Tras un resultado esperanzador en el Atanasio, Medellín dejó escapar la victoria en Brasil tras un encuentro muy parejo. El equipo colombiano dominó gran parte de la segunda mitad, cuando el marcador seguía cero por cero.

En el primer tiempo, el equipo local dominó al Medellín y tuvo más del 65% de la posesión durante la primera parte. Sin embargo, ni el Vasco con tenencia, ni el Medellín con contragolpes se puedieron hacer daño. Las emociones llegarían en la segunda mitad, con un Medellín volcado al ataque, la lluvia de centros en el área del ‘cruzmaltino’ no paraba.

El Vasco, jugando a la contra, consiguió un penal a favor por una mano dentro del área, pero una jugada anterior revisada por el VAR anuló la acción. A cinco minutos del final, con un Medellín reforzando el ataque y la mitad del campo, el Vasco da Gama atacó y con una jugada por derecha y un centro atrás, el volante Thiago Mendes llegó y logró meter la pelota luego de un remate que requirió un poco de suerte.

Deportivo Independiente Medellín queda eliminado de competencias internacionales y se deberá enfocar en la liga, su siguiente duelo será como local contra el Deportivo Cali el primero de agosto.

Reviva la transmisión en directo por YouTube:

Repase el MINUTO A MINUTO entre Vasco da Gama e Independiente Medellín AQUÍ: