Actualización catastral en Chiquinquirá inicia el 3 de agosto para fortalecer las finanzas

Chiquinquirá

A partir del próximo 3 de agosto, la Alcaldía de Chiquinquirá dará inicio al proceso de actualización catastral en el municipio, una estrategia con la que se busca modernizar la información predial, fortalecer las finanzas locales y mejorar la capacidad de inversión de la administración municipal.

El alcalde Jefferson Leonardo Caro confirmó que el contratista y la interventoría ya adelantan los preparativos para iniciar las labores, que comenzarán en la zona urbana, donde se concentra la mayor parte de la población.

"El día lunes 3 de agosto, si Dios lo permite, ya se inician labores de este proceso que esperemos avance de la mejor manera. El contratista y el interventor se han estado alistando para que arranquemos en debida forma", afirmó el mandatario.

El alcalde explicó que el objetivo es avanzar durante el segundo semestre del año para actualizar, en la medida de lo posible, todo el municipio, priorizando inicialmente el casco urbano.

Un proceso que busca evitar inconvenientes

Caro recordó que en su momento la decisión de adelantar la actualización catastral generó críticas entre algunos sectores de la comunidad. Sin embargo, aseguró que los resultados de procesos similares en otros municipios demostraron que era conveniente contar con un operador con presencia en Chiquinquirá.

“Creemos que tomamos la mejor decisión, porque lo va a hacer un operador que va a estar en el mismo municipio y la persona que tenga algún tipo de reclamación va a poder acercarse a la oficina y verificar. Eso le dará mucha más tranquilidad a la comunidad", señaló.

Agregó que la administración espera que el proceso se desarrolle con el menor número de inconformidades posibles y con total transparencia.

Fortalecer los ingresos del municipio

Uno de los principales objetivos de la actualización catastral es mejorar el recaudo de impuestos y fortalecer las finanzas del municipio, que actualmente enfrenta dificultades en materia de ingresos.

"Lo que conseguimos con este catastro es poder fortalecer también las finanzas del municipio, porque Chiquinquirá está a punto de caer a sexta categoría, ya que los ingresos que percibimos por impuestos no son muy altos", explicó el alcalde.

El mandatario también hizo un llamado a los ciudadanos para que permitan el ingreso del personal encargado del proceso, pero reiteró la importancia de verificar su identificación antes de suministrar cualquier información.

"Las personas que van a ir a sus hogares deben ir debidamente identificadas, con un vestuario que los identifique como personal de catastro y van a estar carnetizadas", indicó Caro Casas.

Según informó la administración municipal, el trabajo de campo será desarrollado por 40 grupos conformados por dos personas, con el propósito de cubrir de manera más rápida la ciudad y cumplir el cronograma establecido durante los próximos meses.