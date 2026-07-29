Ocaña busca fortalecer su conectividad aérea: Satena plantea vuelos diarios si aumenta la demanda

Norte de Santander

Como parte de los compromisos adquiridos en el Consejo Extraordinario de Seguridad Aeroportuaria llevado a cabo la semana anterior en Ocaña, durante las últimas horas el alcalde de ese municipio, Emiro Cañizares, participó en una reunión junto al General Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea Satena, representantes de la Aeronáutica Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y demás entidades, con el objetivo de lograr la continuidad de la operación aérea y el fortalecimiento de la conectividad regional.

En este espacio llevado a cabo en Ocaña, Satena ratificó su compromiso de continuar con las rutas Medellín - Ocaña - Cúcuta y viceversa, en los días ya establecidos. Además, se analiza la posibilidad de una nueva ruta hacía el municipio de Tibú, que buscaría ampliar la oferta de transporte aéreo en Norte de Santander.

“La oportunidad de esta reunión es mostrar la voluntad de la aerolínea en buscar, de qué manera podemos aumentar ese volumen de pasajeros. De ser así, lograríamos llegar a una operación diaria de conectividad, como lo hacemos en diferentes regiones”, expresó el General Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea Satena.

Pidió a “los diferentes entes territoriales, para que participen, que nos unamos y trabajemos juntos, hospitales, universidades, alcaldías, gobernación, para que trabajemos en conjunto, de manera que podemos aumentar esa conectividad que tanto necesita la región”.

Más información Atentado con explosivos contra uniformados de la Policía en zona rural de Cúcuta

La apuesta por la competitividad

Para Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, esta es una oportunidad crucial que tiene su municipio, que permitirá avanzar en la competitividad de la región.

“Ocaña es muy competitiva, en la manera que ya cuenta con estos tres vuelos. Y si nosotros demostramos que tenemos el volumen suficiente de pasajeros, se podría pensar en una frecuencia diaria e incluso, explorar nuevos destinos”, dijo el mandatario.

Más información Capturados presuntos responsables de ola sicarial en Ocaña, Norte de Santander

Las autoridades reiteraron que el trabajo articulado entre el sector público, la empresa privada y la ciudadanía será clave para consolidar el transporte aéreo como una herramienta de desarrollo, competitividad e integración para el nororiente colombiano.

“Desde la administración municipal buscamos comprometer a las demás instituciones, para que este servicio aéreo, que es tan importante, no se debilite, se fortalezca y podamos tener una conexión aérea significativa y competitiva”.