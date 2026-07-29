Alfredo Ape Cuello obtuvo las mayorías y fue elegido presidente de la Comisión Tercera de la Cámara

El representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Alfredo “Ape” Cuello Baute, fue elegido como el nuevo presidente de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.

El congresista asume la dirección de los debates sobre impuestos, regulación y economía nacional en la Cámara de Representantes.

“Asumo la presidencia de la comisión tercera con enorme responsabilidad y con el compromiso de hacer de este un escenario de diálogo y rigor. Tenemos por delante decisiones importantes y trabajaremos para que cada debate contribuya al crecimiento y la estabilidad económica de Colombia”, aseguró el congresista.

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes tiene un peso determinante porque allí se define el rumbo económico y financiero del país.

En este escenario legislativo se analizan y debaten en primer lugar los proyectos de ley relacionados con hacienda, crédito público, sistema de impuestos, regulación financiera y actividad cambiaria.

Es el filtro principal para iniciativas de alto impacto, como las reformas tributarias.

Cuello destacó su conocimiento técnico de la ley de bancadas y anunció que dará plenas garantías para liderar los próximos planes de choque fiscal del gobierno nacional.