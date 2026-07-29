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29 jul 2026 Actualizado 07:53

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Autoridades investigan hallazgo de un cuerpo desmembrado en la vía a Puerto Colombia

Las autoridades no han establecido la identidad de la víctima.

Imagen de archivo - Colprensa.

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En horas de la tarde de este martes 28 de julio fue hallado un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa, abandonada a un costado de la vía que conduce a Puerto Colombia, a la altura del sector de Sabanilla.

El hallazgo se produjo luego de que residentes de la zona alertaran a las autoridades por un fuerte olor que emanaba del lugar. Tras atender el llamado de la comunidad, unidades de la Policía llegaron al sitio y confirmaron el descubrimiento.

Más información

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica del cadáver e inició las labores de recolección de evidencias para avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de la víctima; sin embargo, de manera preliminar se conoció que correspondería a un hombre.

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