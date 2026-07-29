Operativo contra minería ilegal provoca protestas en Luruaco, Atlántico

La quema de una retroexcavadora durante un operativo contra la minería ilegal en Luruaco, Atlántico provocó protestas en el municipio y bloqueo de La Cordialidad.

El alcalde del municipio, Ameth Juan Hanna, denunció que se trató de un operativo que no tuvo conocimiento la administración local.

Asimismo, sostuvo que, al parecer, fue ordenado desde Bogotá, en donde hubo un allanamiento y la quema de maquinaria amarilla en el corregimiento de Arroyo de Piedra.

El mandatario municipal sostuvo que esta situación afecta a más de 40 familias que hoy quedaron sin sustento.

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“Queremos hacer un llamado a las entidades que tengan que ver con estas actividades mineras a que antes de realizar estos procedimientos, se socialicen con las comunidades que son raizales, que viven en el territorio y que de una manera u otra su sustento depende de estas actividades”, dijo.

La comunidad bloqueó La Cordialidad a la altura del municipio y la carretera que conduce hacia el corregimiento de Arroyo de Piedra.