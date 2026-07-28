Así se orquestó el ciberataque a Ecopetrol: Fiscalía investiga

Fuentes de la Fiscalía le revelaron en primicia a Caracol Radio la forma en la que los ciberdelincuentes atacaron a Ecopetrol y lograron llevarse información de funcionarios, incluida la junta directiva de la entidad, en este momento la investigación está en etapa de indagación.

Este ciberataque se remonta a un mes atrás, en una refinería de Ecopetrol, el acceso lo tuvieron a través de un tercero que tenía privilegios de administrador, una vez vulneraron la seguridad, usaron la herramienta Kali Linux e ingresaron a TI (Tecnologías de la Información), allí alcanzaron a sacar datos de funcionarios, a través del directorio activo.

¿Qué información lograron obtener los ciberdelincuentes de Ecopetrol?

Dentro de la información que encontraron, los delincuentes se llevaron correos, según fuentes de la Fiscalía, alcanzaron a llevarse información de la Junta directiva de Ecopetrol, sin embargo, eso lo están evaluando los investigadores.

El grupo que hizo el ataque es The Gentlemen, y hace una semana le enviaron un mensaje a Ecopetrol ‘pórtense bien o en 7 días sacamos la información’, la empresa nunca respondió y la hora cero fue ayer y por eso empezaron a exponer la información.

Respuesta por parte de Ecopetrol al ciberataque

Hay que mencionar que cuando sucedió el ataque, el equipo de ciberseguridad de Ecopetrol reaccionó a tiempo y evitaron que los daños fueran peores, sin embargo, lograron llevarse poco más de una tera de información, según las investigaciones.

La investigación de estos hechos la asumió Armando Colmenares Duque, director Especializado contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía, y en este momento está en etapa de indagación

¿Quiénes son The Gentlemen?

Son un grupo de ciberdelincuencia, se presume que son rusos, pero no hay claridad al respecto, su modelo operativo es a través de una plataforma de tipo ramsonware, reclutando piratas informáticos para ejecutar ataques a cambio de altas comisiones económicas.

Roban datos confidenciales de las empresas antes de bloquear los sistemas de cifrado, exigiendo un pago para evitar la filtración pública de la información.

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