Alerta por el futuro del relleno sanitario de Pirgua: veedora advierte que quedan cerca de tres años

Proponen una planta de aprovechamiento de residuos para extender la vida útil del parque. Foto/Urbaser.

Tunja

La veedora ambiental de Tunja, Yenny Moreno, alertó sobre la situación del relleno sanitario Parque de Pirgua y aseguró que no existe claridad sobre el tiempo real de operación que le queda a este sitio, donde actualmente disponen sus residuos cerca de 130 municipios de Boyacá y otras regiones del país.

Durante una entrevista en Caracol Radio, Moreno explicó que, aunque la empresa operadora y la Alcaldía de Tunja han señalado que al relleno le quedarían más de seis años de vida útil, una respuesta entregada por la Superintendencia indicaría que el tiempo restante no superaría los 60 meses.

Según la veedora, la situación es preocupante porque en 2022 se hablaba de una vida útil cercana a los 14 años, lo que significaría que el relleno estaría perdiendo capacidad a un ritmo acelerado. De mantenerse esta tendencia, afirmó que el próximo año podrían quedar entre 38 y 40 meses de operación.

“Estamos hablando de que en aproximadamente 36 meses podría existir un problema sanitario para más de 129 municipios”, señaló, quien aseguró que la falta de planificación podría generar una crisis ambiental y un aumento en las tarifas del servicio público de aseo.

La veedora indicó que, una vez se agote la capacidad del Parque de Pirgua, una de las alternativas planteadas sería trasladar los residuos hasta el relleno sanitario de Mondoñedo, ubicado en Cundinamarca, cerca de Bogotá. Sin embargo, advirtió que esta opción incrementaría considerablemente los costos por transporte, combustible y peajes.

Como ejemplo, explicó que actualmente el traslado de residuos entre Duitama y Tunja representa costos superiores a los $4.000 millones anuales, pese a la corta distancia existente entre ambos municipios. Un traslado hacia Mondoñedo, según indicó, podría triplicar o cuadruplicar esos valores.

Ante esta situación, Moreno señaló que presentó una acción popular con la que busca que se determine con precisión la capacidad restante del relleno sanitario y que la administración municipal adopte medidas para enfrentar la contingencia.

Entre las propuestas está la implementación de la política de Basura Cero, la creación de una planta de clasificación, tratamiento y aprovechamiento de residuos, además del fortalecimiento del trabajo de los recicladores de oficio.

La veedora aseguró que reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno podría ampliar significativamente su vida útil. “La idea es pasar de enterrar cerca de 5.000 toneladas de residuos a solamente 1.000 toneladas”, explicó.

También, hizo un llamado al nuevo alcalde de Tunja para que priorice esta problemática y trabaje junto con la Gobernación de Boyacá y los municipios involucrados, al considerar que la situación del relleno sanitario de Pirgua no es únicamente un problema de la capital boyacense.

Caracol Radio buscó la versión de Urbaser Tunja, pero no ha obtenido respuesta.