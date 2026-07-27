Sube por segundo mes consecutivo la tarifa de energía para usuarios de Air-e: conozca detalles

Los usuarios del servicio de energía de la empresa Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira enfrentarán un nuevo incremento en la tarifa del servicio, el segundo consecutivo, luego de que la compañía anunciara que el precio del kilovatio hora será de $890,27 para el consumo de julio, que se reflejará en las facturas que llegarán en agosto.

Con este ajuste, el valor del kilovatio hora aumenta un 11,84 % entre junio y agosto de este año, al pasar de $796 a $890,27, lo que representa un nuevo golpe al bolsillo de más de 1,3 millones de usuarios atendidos por la empresa intervenida en la región Caribe.

Reacciones

Frente a esta decisión, la Liga Nacional de Usuarios expresó su rechazo y aseguró que el incremento afecta directamente a los hogares y al sector productivo de la región. La organización sostuvo que el aumento contradice las expectativas de reducción de tarifas que durante los últimos años han reclamado los usuarios.

La Liga también afirmó que “el ajuste tarifario desconoce el fallo emitido hace un mes por el Consejo de Estado, mediante el cual se ordenó modificar las fórmulas tarifarias para contribuir a la reducción de las tarifas y garantizar un precio justo del servicio de energía para los habitantes de la región Caribe”.

Asimismo, recordó que continúan vigentes las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro de una acción popular que busca eliminar el régimen especial tarifario aplicado a la Costa Caribe, al considerar que ha generado sobrecostos para los usuarios.

Finalmente, la Liga Nacional de Usuarios hizo un llamado a las organizaciones sociales, gremios y representantes del sector productivo de la región para promover acciones que permitan exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales y buscar mecanismos que conduzcan a una reducción efectiva de las tarifas de energía en la Costa Caribe.