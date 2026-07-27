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28 jul 2026 Actualizado 02:21

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Política

Pacto Histórico anunció movilización pacífica durante la posesión del nuevo gobierno De la Espriella

Habrá concentraciones simultáneas en Cali y en Barranquilla durante el acto de toma del poder de Abelardo de La Espriella. El representante Alfredo Mondragón calificó como una “provocación” el anuncio de posesión de Abelardo de La Espriella precisamente en Cali, uno de los bastiones políticos del Pacto Histórico.

Imagen de referencia | Bancada Pacto Histórico: Colprensa / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Getty Images.

Imagen de referencia | Bancada Pacto Histórico: Colprensa / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Getty Images.

Imagen de referencia | Bancada Pacto Histórico: Colprensa / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Getty Images.

Karen Bohórquez

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La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes anunció que no asistirá al acto de posesión de Abelardo de La Espriella el próximo 7 de agosto en Cali.

El representante Alfredo Mondragón, vocero de la bancada, anunció que, en contraposición, ese día el Pacto Histórico realizarán una concentración pacífica simultánea en Cali y en Barranquilla, donde estará el senador Iván Cepeda, en oposición al nuevo Gobierno.

“Nosotros hemos decidido que vamos a estar principalmente en las calles haciéndole resistencia a este Gobierno, y que definitivamente nosotros no nos vamos a esconder ni nos vamos a callar. Lo que sí es cierto es que el pueblo no va a caer en provocaciones, va a ser una resistencia pacífica decidida”, anunció Mondragón.

Posesión de Abelardo de la Espriella en Cali sería una provocación, según Alfredo Mondragón

El representante también calificó como una “provocación” el anuncio de posesión de Abelardo de La Espriella precisamente en Cali, uno de los bastiones políticos del Pacto Histórico.

“Él siempre quiere tratar de azuzar, quiere mandar un mensaje al sur occidente donde tiene muy poco respaldo, y yo lo invitaría a que, en lugar de mandar acciones de provocación, enviara mensajes de unidad (…) Yo espero que no sea un acto de provocación y espero principalmente que ningún caleño ni caleña vaya a caer en la trampa de la provocación”, afirmó el representante.

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