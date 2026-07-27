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28 jul 2026 Actualizado 02:23

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Política

Mauricio Gaona será el nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York

El presidente Abelardo de la Espriella destacó que el abogado “ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo”.

Mauricio Gaona. Foto: W Radio Onu. Foto: Getty Images

Mauricio Gaona. Foto: W Radio Onu. Foto: Getty Images

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció al jurista Mauricio Gaona como nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

De la Espriella destacó que el abogado “ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo”.

De la Espriella destacó la trayectoria de Gaona y aseguró que ha llevado “el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo” y que ahora pondrá “todo ese conocimiento al servicio de la Patria”.

Gaona es experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional.

Según De la Espriella, desde la ONU, Mauricio Gaona tendrá la misión de representar al país “con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”.

Mauricio Gaona ya reaccionó a su nombramiento y aseguró: “recibo este honroso encargo con el rigor, la ética de Estado y la profunda responsabilidad que exige la representación de Colombia ante el escenario internacional”.

Y agregó: “Asumo esta alta dignidad guiado por la primacía de la Constitución, la defensa del Estado de Derecho y el compromiso inquebrantable de honrar la voz y las instituciones de la República ante las Naciones Unidas”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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