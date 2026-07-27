Murió hombre señalado de cometer un robo en Bucaramanga

Un hombre murió después de recibir cinco disparos durante un robo ocurrido en Bucaramanga.

El hecho se en la tarde del sábado 25 de julio. Según el reporte de la Policía, un ciudadano de 47 años fue intimidado con un arma de fuego y despojado de varios elementos.

La víctima reaccionó con un arma de su propiedad y disparó contra el señalado agresor mientras escapaba. Cuando la patrulla llegó al sector, encontró al hombre herido y tendido sobre la vía.

El lesionado fue trasladado en un vehículo policial al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó a reanimación y posteriormente fue llevado a cirugía debido a la gravedad de las heridas.

El hombre fue identificado como Maicon Rumaldo Pabón Mantilla, de 31 años, quien trabajaba como ayudante de construcción. Mantilla murió el domingo 26 de julio en un centro asistencial.

El ciudadano que disparó se acercó a los uniformados, entregó el arma utilizada y presentó el salvoconducto correspondiente. Los elementos que habían sido hurtados fueron recuperados, según el reporte de las autoridades.