La Policía atendió 162 llamadas por riñas el fin de semana en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el reporte de la Policía Metropolitana de Ibagué en el que se detalla el balance de los operativos del fin de semana del 24 al 26 de julio, en el que se materializaron siete capturas entre ellas una por orden judicial por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y/o municiones.

Además, se incautaron 177 armas cortopunzantes, se recuperó una motocicleta y se logró la incautación de más de 700 gramos de estupefacientes en las calles de la capital del Tolima.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se impusieron 316 órdenes de comparendo. De estas, 177 por portar armas blancas, 22 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 60 por riñas y 34 por irrespeto a las autoridades de Policía”, dijo Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué encargado.

Dato: en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.613 llamadas, entre las que se destacaron 162 reportes por riña y 46 casos de violencia intrafamiliar.

En total en los operativos se logró la incautación de 700 gramos de estupefacientes y la recuperación una motocicleta, además se realizaron 599 planes de prevención y control, verificaron más de 43 mil antecedentes y la línea 123 atendió 2.613 llamadas, entre ellas 162 por riñas y 46 por violencia intrafamiliar.