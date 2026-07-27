Golpe a la logística de la minería ilegal en el sur del Tolima: incautan combustible y equipos

Tolima

Las autoridades intensificaron los controles contra la minería ilegal en el sur del Tolima, especialmente en el corredor que conecta los municipios de Coyaima y Ataco. En las últimas horas fueron interceptados, en puestos de control, combustible, repuestos, motores y otros elementos presuntamente destinados a la extracción ilegal de oro.

En desarrollo de operaciones militares en ambos municipios, tropas del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, lograron la incautación de estos elementos.

En un puesto de control instalado en el municipio de Ataco fue inmovilizado un vehículo tipo camión que transportaba mercancía y autopartes cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Durante el procedimiento fueron incautados filtros de aceite y combustible, separadores, alternadores, motores de arranque, mangueras, lubricantes, fusibles y diversos repuestos para maquinaria y vehículos. El material quedó a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

En otro procedimiento, también en el municipio de Ataco, las tropas incautaron un vehículo tipo cisterna que transportaba aproximadamente 6.220 galones de ACPM biodiésel, cuyo origen y destino tampoco fueron justificados. El vehículo y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía.

Posteriormente, en un nuevo puesto de control, fueron incautados dos motores, una cadena industrial y un sistema de aire acondicionado para maquinaria pesada. La persona que los transportaba tampoco presentó documentación que acreditara su legal procedencia.

“De acuerdo con las verificaciones preliminares, estos elementos, presuntamente, serían utilizados para la reparación y mantenimiento de maquinaria amarilla empleada en actividades de minería ilegal en zona rural de Ataco”, indicó el teniente coronel Hernán Baquero, comandante del Batallón de Infantería N.° 17.

De manera simultánea, en zona rural del municipio de Coyaima, los soldados intervinieron una Unidad Productora Minera (UPM) que presuntamente era utilizada para actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. En el lugar incautaron cinco motores empleados para el funcionamiento de esta actividad ilegal.

“Con estos resultados, el Ejército Nacional y la Policía Nacional continúan debilitando la capacidad logística de las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros, afectando el abastecimiento de combustible, maquinaria, repuestos y equipos utilizados para esta actividad criminal”, concluyó el comandante.