El Congreso entrevistará a los 10 aspirantes a contralor general el 27 y 28 de julio

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El Congreso entró en la última fase para la elección de próximo contralor general de la República, que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

La elección está programada para el próximo 12 de agosto de 2026, en la que el Congreso pleno elegirá entre 10 nombres, que conforman la lista de elegibles.

Entre tanto, la plenaria de Senado como Cámara citaron a los 10 para que se presenten en las plenarias y avancen en el proceso de entrevistas.

Las plenarias de Senado y escucharán por separado y por el tiempo que señale la Mesa Directiva, a cada uno de los candidatos que integran la lista de elegibles.

Por un lado, la Cámara citó a el lunes 27 de julio 2026 a las 3:00 p. m., en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Y la cita en el Senado es el martes 28 de julio de 2026, a las 10:00 a. m. en el recinto del Senado de la República. Les recomendaron presentarse con dos horas de antelación y portar el documento de identidad original para el respectivo control de ingreso.