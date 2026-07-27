Comisión de Presupuesto da vía libre a la compra de 340 nuevos buses para el MÍO

La renovación de la flota del MÍO dio un paso importante luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo de Cali aprobara la iniciativa que autoriza destinar vigencias futuras por $285.000 millones para la compra de 340 nuevos buses.

La iniciativa, impulsada por la Administración Distrital, continuará ahora su trámite en el Concejo de Cali, donde deberá superar los debates restantes antes de recibir la aprobación definitiva.

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Durante la discusión, funcionarios de la Alcaldía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Movilidad y Metrocali explicaron el alcance de la medida. Según la Administración, la compra será financiada con recursos provenientes del remanente de la sobretasa a la gasolina, sin afectar los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito.

De acuerdo con Metrocali, la nueva flota permitirá aumentar en un 63 % los kilómetros recorridos cada mes, mejorar las frecuencias del servicio y fortalecer aspectos como la videovigilancia, la accesibilidad para personas con discapacidad y la disponibilidad de aire acondicionado en los vehículos.

Además, los nuevos buses pasarán a ser propiedad de Metrocali y no de los operadores, un cambio con el que se busca darle mayor control al ente gestor sobre la operación del sistema.

Para Fabio Alonso Arroyave Botero, concejal de Cali e integrante de la Comisión de Presupuesto, la decisión representa un avance para mejorar el transporte masivo de la ciudad.

“Creemos que esto es un avance muy importante para que se pueda cumplir el objetivo de una mejor prestación del servicio a los usuarios. Es un paso importante para la solución de un problema muy grave que aún le falta mucho”, aseguró el cabildante.

Arroyave también explicó que, una vez la iniciativa reciba el aval definitivo del Concejo, la Administración podrá avanzar con la estructuración de la compra de los vehículos.

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“Ahora tenemos que esperar que terminen todos los procesos y se estructure la compra para que el próximo año podamos tener una flota renovada. Ojalá aumente la flota de la ciudad porque Cali requiere una mejor prestación del servicio”, agregó.

Si la iniciativa recibe la aprobación definitiva, las órdenes de compra se emitirían en septiembre de este año y los primeros buses comenzarían a incorporarse al sistema entre mayo y agosto de 2027.