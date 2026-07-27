Alcalde de Cali asegura que hay pistas clave en el caso de María Camila Potosí

La joven 21 años, que tenía ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio y cuatro días después fue hallada sin vida a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali.

Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la Fiscalía y la Policía avanzan de manera rápida en la investigación por el asesinato de María Camila Potosí y la desaparición de su bebé.

El mandatario anunció que este lunes encabezará un consejo de seguridad para evaluar los avances del caso y confirmó que las autoridades cuentan con pistas clave, aunque se abstuvo de entregar detalles para no afectar el proceso investigativo.

“Hay unas pistas claves que yo prefiero no entrar en detalle, lo dejaré a la directora seccional de la fiscalía. Lo que sí les puedo decir es que los vamos a capturar, a judicializar todos. Los responsables de este delito salvaje irán a la cárcel por muchos años, probablemente por el resto de la vida”, señaló.

Las declaraciones se conocen un día después de la marcha en la que familiares, amigos y vecinos recorrieron las calles de Cali para exigir justicia por María Camila y respuestas sobre la bebé que esperaba, cuyo paradero continúa sin ser establecido.

La joven 21 años, que tenía ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio y cuatro días después fue hallada sin vida a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali. Desde entonces, la investigación busca establecer quiénes participaron en el crimen y qué ocurrió con la bebé.

Por información que permita identificar y capturar a los responsables, así como aportar al esclarecimiento de los hechos relacionados con la menor, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos.