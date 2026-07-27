Capturan en Buenaventura a presunto reclutador de menores del ELN para violencia en Valle y Cauca

Cae en Buenaventura presunto reclutador de menores del ELN para acciones violentas en Valle y Cauca

En una operación del Bloque de Búsqueda, la Policía Nacional capturó en Buenaventura a alias ‘Viejo, presunto integrante del ELN señalado de liderar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, además de coordinar actividades logísticas y propagandísticas de esa organización en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

El capturado, de 25 años, llevaba cerca de ocho años vinculado a esta estructura armada ilegal y, según las autoridades, era hombre de confianza de alias ‘Marcos Pacífico’, quien lo habría designado como cabecilla de las redes de apoyo urbanas del terrorismo en el suroccidente del país.

“Se trató de una operación del Bloque de Búsqueda. Era el enlace para la consecución de armas, panfletos y otros elementos para el frente José María Becerra del ELN”, confirmó el general Herbert Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Viejo’ estaría vinculado con la instalación de banderas alusivas al ELN en Palmira, la incineración de vehículos en la vía Buenaventura-Loboguerrero y otras actividades propagandísticas registradas en diciembre de 2025.

El presunto guerrillero tenía una orden de captura vigente por el delito de rebelión y, según las autoridades, también estaría relacionado con la planeación de otras acciones terroristas en el Valle del Cauca.