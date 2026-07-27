Autoridades refuerzan estrategia conjunta para enfrentar homicidios y delitos en Pitalito, Huila

Neiva

Uno de los temas que generó mayor preocupación fue el incremento de los homicidios, muchos de ellos relacionados con riñas, consumo de bebidas alcohólicas y actos de intolerancia. Las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar las campañas de prevención y aumentar la presencia institucional, especialmente en las zonas rurales, donde también se han presentado situaciones que afectan la convivencia ciudadana.

En lo corrido del año, ya se registran más de 40 asesinatos en el municipio de Pitalito, de los cuales el 38% corresponden a ajustes de cuentas entre delincuencia. Durante la reunión se revisaron los principales indicadores de seguridad y se definieron estrategias para responder de manera coordinada al aumento de los hechos.

El mandatario local de Pitalito, Yider Luna, confirmo que “la mayoría de los detenidos cuenta con antecedentes judiciales, lo que lleva a plantear la realización de una mesa de trabajo para revisar mecanismos que permitan fortalecer los procesos de judicialización y evitar que los delincuentes reincidan”.

Como resultado del Consejo de Seguridad, se establecieron compromisos de coordinación entre las diferentes instituciones y se programaron nuevos operativos y estrategias encaminadas a prevenir los delitos, reducir los índices de criminalidad y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.