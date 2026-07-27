Capturan a 18 personas e incautan más de 266 kilos de estupefacientes en el Huila

Neiva

Entre el 24 y el 26 de julio, las autoridades reportaron la captura de 18 personas en el Huila, de las cuales 14 fueron sorprendidas en flagrancia y cuatro eran requeridas mediante orden judicial. Además, durante los operativos fueron incautados 266.581 gramos de estupefacientes, cuatro armas de fuego y cuatro vehículos, como parte de las acciones desplegadas en diferentes municipios del departamento.

Uno de los procedimientos más relevantes se llevó a cabo en Pitalito, donde fueron capturadas cuatro personas y se incautaron tres armas de fuego, tres vehículos y más de 25.000 gramos de estupefacientes. En ese mismo municipio, las autoridades también capturaron a un hombre señalado de ser el presunto responsable del homicidio de una mujer.

Otro de los resultados destacados se registró en el sector de Potrerito, en Tesalia, donde la Policía incautó 232.700 gramos de marihuana. De igual forma, en la vereda Jericó, zona rural de Pitalito, investigadores ubicaron un depósito con material de guerra e intendencia que, según las autoridades, pertenecería al frente Rodrigo Cadete.

En materia de seguridad vial, durante el fin de semana se movilizaron 75.217 vehículos por las carreteras del Huila. Los controles permitieron la captura de cinco personas por distintos delitos y la imposición de 12 comparendos. Además, se reportaron dos personas lesionadas en accidentes de tránsito y se realizaron 10 campañas pedagógicas para promover una conducción segura y prevenir la siniestralidad.