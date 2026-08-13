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13 ago 2026 Actualizado 23:36

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Tropicana Neiva y Caracol Radio unen esfuerzos para ayudar a damnificados por el terremoto

Este viernes 14 y sábado 15 de agosto se recibirán en Neiva donaciones para los damnificados por el terremoto.

Caracol Radio Neiva y Tropicana Neiva se unen a la campaña “Se ponen la 10 por Colombia” para recolectar ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto. Foto Caracol Radio

Caracol Radio Neiva y Tropicana Neiva se unen a la campaña “Se ponen la 10 por Colombia” para recolectar ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto. Foto Caracol Radio

Caracol Radio Neiva y Tropicana Neiva se unen a la campaña “Se ponen la 10 por Colombia” para recolectar ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto. Foto Caracol Radio
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“Tropicana y Caracol Radio se ponen la 10 por Colombia” es la campaña que desde Neiva busca reunir ayudas para las familias damnificadas por el terremoto. La iniciativa invita a los huilenses a sumarse con donaciones de elementos de primera necesidad.

La iniciativa busca recolectar agua, alimentos no perecederos e implementos de aseo, productos que serán destinados a apoyar a las familias afectadas por la emergencia. La invitación está abierta a todas las personas que quieran contribuir con esta jornada de solidaridad.

El centro de acopio estará ubicado en Tropicana Neiva, en la calle 8 # 8-38. Las donaciones se recibirán este viernes 14 y sábado 15 de agosto, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Desde Neiva, Caracol Radio y Tropicana hacen un llamado a la solidaridad de los huilenses para aportar a quienes hoy enfrentan las consecuencias del terremoto. Una botella de agua, un alimento o un elemento de aseo puede convertirse en una ayuda fundamental para una familia damnificada.

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