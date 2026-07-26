Niña de 7 años fue herida por bala perdida en medio de un presunto intercambio de disparos en Neiva

Neiva

Autoridades buscan esclarecer el caso en el que una niña de siete años resultó herida por un proyectil de arma de fuego en hechos ocurridos en el sector conocido como La Batea, en la comuna 8 de Neiva. Al parecer la menor se dirigía a una tienda en compañía de otra niña cuando, presuntamente, quedó en medio de un intercambio de disparos registrado en la zona.

Según el coronel Alex Muñoz, de la policía Metropolitana, comento que “tras escuchar las detonaciones, sus familiares la encontraron lesionada y la trasladaron inicialmente a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, sede Canaima. Posteriormente, fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir atención especializada. Según el reporte médico, la menor presenta una herida por arma de fuego en la región parietal derecha”.

Las primeras indagaciones permiten establecer como principal hipótesis que los hechos estarían relacionados con una confrontación entre grupos delincuenciales que operan en este sector de la ciudad. No obstante, las autoridades precisaron que esta versión hace parte del proceso investigativo y será la autoridad competente la encargada de determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La comunidad rechazó de manera contundente cualquier hecho violento que ponga en riesgo la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento del caso, garantizando absoluta reserva.