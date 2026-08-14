Cierre del relleno sanitario deja 480 toneladas de basura sin recoger en Neiva

Neiva

El cierre del acceso al relleno sanitario mantiene suspendida la recolección de residuos en varios sectores de Neiva. Actualmente, cerca de 480 toneladas de basura están pendientes de disposición, entre las acumuladas y las que aún deben ser recogidas.

La situación afecta aproximadamente a 93.000 usuarios, equivalentes a unos 250.000 habitantes. Las comunas del oriente y norte de la ciudad ya presentan dificultades, mientras se mantiene la expectativa sobre la recolección en el sur. Sumado a los municipios del sur del Huila.

El ingeniero Mauricio Herreño, expreso que “ante esta problemática, la empresa recomienda a los ciudadanos no sacar sus residuos a las calles hasta que se normalice el acceso al relleno sanitario. Sin embargo, se advierte que algunos puntos de la ciudad podrían registrar acumulación de basuras”.

La emergencia también afecta a los municipios del Huila que utilizan este relleno para disponer sus residuos. En Neiva hay 22 vehículos cargados y parqueados, mientras que otros 30 automotores de diferentes municipios permanecen a la espera de poder descargar los residuos.