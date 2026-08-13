Gobernación del Huila pide inspección urgente de colegios tras el terremoto

Neiva

La administración departamental hizo un llamado urgente a las instituciones educativas del departamento para activar sus Comités de Gestión del Riesgo y realizar una inspección inmediata de sus sedes, luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto.

De acuerdo con Martín Humberto Fernández Tamayo, profesional de apoyo de Calidad Educativa de la Gobernación del Huila, las instituciones deben cumplir el protocolo establecido en la Circular 092 de la Secretaría de Educación. Esto incluye verificar la infraestructura, elaborar un diagnóstico y remitir el reporte a los comités municipales de gestión del riesgo o las oficinas de planeación.

Según la información entregada por los comités municipales, 49 sedes educativas correspondientes a 37 instituciones en 21 municipios presentan afectaciones. No se han reportado personas heridas, pero en tres sedes los daños son de consideración y el servicio educativo se presta actualmente de manera virtual.

Las sedes con mayores afectaciones están ubicadas en Garzón, Palermo y Santa María. En los demás municipios se han identificado grietas y fisuras en paredes, aulas y pisos, daños en techos y ventanas, desprendimiento de materiales, entre otras afectaciones. “La Secretaría de Educación del Huila reitera que la vida y la integridad de los estudiantes y docentes dependen de la oportunidad con la que se reporte esta información”, resaltó el profesional de apoyo.