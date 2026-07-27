Cali y América iniciaron con victoria la Liga II-2026

El fútbol vallecaucano tuvo un buen comienzo en la Liga BetPlay II-2026. Deportivo Cali y América iniciaron el campeonato con victorias por 2-0 frente a Jaguares e Internacional de Bogotá, respectivamente, sumando sus primeros tres puntos del semestre.

En Palmaseca, el Deportivo Cali hizo respetar su condición de local y derrotó a Jaguares de Córdoba con anotaciones de Steven “Tití” Rodríguez y Johan Martínez, en un partido que dominó de principio a fin.

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel mostró una propuesta ofensiva desde los primeros minutos. Antes del descanso generó varias opciones claras, entre ellas un cabezazo de Rodríguez que fue controlado por el arquero rival y un remate de Juan Dinenno que terminó estrellándose en el poste.

La insistencia tuvo recompensa en la segunda mitad. Al minuto 71, Steven Rodríguez abrió el marcador tras una asistencia de Johan Martínez y, apenas cuatro minutos después, el propio Martínez amplió la ventaja con un potente remate desde fuera del área, luego de un pase de Gustavo Cuéllar, quien regresó este año al club y fue una de las figuras del compromiso con dos asistencias.

Por su parte, América de Cali también respondió en su estreno al imponerse 2-0 sobre Internacional de Bogotá en el estadio El Campín.

El equipo escarlata abrió el marcador al minuto 52 con un cabezazo de Jhon Tilman Palacios, acción que inicialmente fue anulada por fuera de juego, pero que terminó siendo convalidada tras la revisión del VAR.

La segunda anotación llegó diez minutos más tarde, cuando Luis Quiñones provocó un penalti tras un error del arquero Kevin Cataño. Desde los once metros, Yeison Guzmán convirtió el 2-0 definitivo con un remate que incluso golpeó el poste antes de ingresar.

La victoria también tuvo como protagonista al arquero Jean Fernandes, quien evitó el descuento de Internacional al atajar un penalti ejecutado por Facundo Boné en el tramo final del encuentro.

Ahora, ambos equipos afrontarán nuevos retos. América visitará a Real Cartagena por el partido de vuelta de la Copa BetPlay, serie en la que tiene ventaja 2-1, mientras que el Deportivo Cali buscará ratificar su buen inicio cuando dispute la segunda fecha de la Liga, con la ilusión de mantenerse entre los protagonistas del campeonato.