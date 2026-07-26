Se mantiene bloqueo en vía del sur de Córdoba: las autoridades instalaron un PMU
El bloqueo sería en rechazo a la decisión de la Alcaldía de Montelíbano que habría ordenado el desalojo del predio privado ‘La Manuela’ el próximo 28 de julio
Montería
Miembros de la Policía en Córdoba hacen presencia en el punto de bloqueo en la vía Montelíbano – La Apartada (Córdoba), donde un grupo de manifestantes se oponen al desalojo del predio ‘La Manuela’, en el sur del departamento. Este 26 de julio se cumplen dos días de bloqueo por el importante paso.
Tras la situación, las autoridades de Policía informaron vía comunicado que “en atención a la manifestación pública registrada sobre la vía nacional, a la altura del puente La Manuela, en jurisdicción del municipio de Montelíbano, la cual ha generado afectaciones a la movilidad, la Policía Nacional mantiene presencia institucional para garantizar el orden público, la seguridad y los derechos de la ciudadanía”.
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“Mediante la realización de Puestos de Mando Unificado (PMU), consejos de seguridad y mesas de concertación, y en coordinación con la Alcaldía Municipal, la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes, se privilegia el diálogo, la mediación y la concertación para contribuir al restablecimiento de la movilidad”, agregó.
Asimismo, indicaron que “las autoridades han mantenido abiertos los canales de diálogo y la Administración Municipal ha presentado alternativas dentro del marco legal vigente. No obstante, persisten las afectaciones a la movilidad y al normal desarrollo de las actividades de la comunidad”.
Frente a la situación, la Alcaldía de Montelíbano emitió un decreto con varias medidas restrictivas, en el que se dispone lo siguiente:
Por su parte, la Fundación Cordoberxia vía comunicado solicitó garantías durante el desalojo del predio privado.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...