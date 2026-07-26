Remoción en masa amenaza con dejar incomunicado al Tolima con el Quindío por la vía La Línea

Tolima

La emergencia que se registró en horas de la madruga del sábado 25 de julio en el sector de Calle Larga en el municipio de Cajamarca, ocasionó que las autoridades de tránsito cerraran una calzada de la vía con el fin de atender la remoción en masa que afectó una vivienda.

Según la primera evaluación, hay una filtración sobre este sector, por lo que las autoridades están trabajando con la concesión a cargo de la vía desde el Túnel de la Línea y hasta Cajamarca con el fin de atender esta emergencia.

“Este es un corredor demasiado estratégico, estamos al borde de la vía panamericana, si esta vía se llega a ir el país colapsaría porque por aquí pasa más del 70% de la carga que viene del puerto de Buenaventura para el centro del país, este es un caso que se ha puesto en conocimiento durante muchos años”, dijo Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, Tolima.

Por su parte, Roy La Verde, coordinador de Gestión del Riesgo del municipio de Cajamarca, manifestó que el desprendimiento de material generó que se perdiera una vivienda “Esas personas fueron evacuadas, hemos hecho el acompañamiento para verificar lo que ocurre y el riesgo que puede generar para la vía.

Durante las últimas horas la remoción en masa que se registra en este punto ha generado fuerte congestión vehicular en el paso por el municipio de Cajamarca obligando incluso al cierre total del corredor vial durante algunas horas para poder manejar el tráfico.

Finalmente, Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, anunció que ya estableció comunicación con la UNGRD, entidad con la que se estableció que el lunes visitará la zona afectada un equipo interdisciplinario para evaluar la afectación.

“Debemos planificar nuestros viajes porque solo está habilitado un solo carril debido a que se debe hacer un monitoreo constante sobre la vía, desde la Alcaldía de Cajamarca se está haciendo el censo de los afectados”, puntualizó Lozano.