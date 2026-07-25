Las autoridades reportan dos homicidios en Ibagué y el municipio de Honda, Tolima

Tolima

Caracol Radio confirmó que en las últimas horas se registraron dos casos de homicidio ocurridos en Ibagué y el municipio de Honda, Tolima en cada uno de los hechos las autoridades investigan los móviles.

El primer caso se registró en el barrio Santa Rita, ubicado en la comuna 9 de Ibagué, allí en una zona boscosa fue encontrado el cuerpo sin vida de Manuel Montes Páez, al parecer esta persona recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Por ahora las autoridades avanzan en la investigación de este caso de homicidio de esta persona que no sería residente del sector, además habitantes de la zona manifestaron a las autoridades que no escucharon nada.

Asesinan a un vigilante

Por otra parte, se conoció el homicidio de un vigilante en inmediaciones del centro comercial Santa Mónica ubicado en el barrio La Magdalena en el municipio de Honda al norte del Tolima.

Caracol Radio estableció que la persona que perdió la vida en el hospital San de Dios de Honda fue identificada como Exedier Arias Díaz de 36 años de profesión vigilante.

“Hacia las 9:50 de la noche se presentó un caso de afectación a la vida de un hombre que resultó lesionado con impactos de arma de fuego, la víctima fue trasladada al hospital del municipio donde lamentablemente falleció”, aseguró el mayor, Anderson Velásquez, comandante del distrito de Policía de Honda.

En el departamento en lo corrido del año 2026 se han registrado más de 170 homicidios, situación que preocupa a las autoridades porque se presenta un aumento significativo de este tipo de casos respecto al 2025.