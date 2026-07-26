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26 jul 2026 Actualizado 15:29

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En el Huila capturan tres presuntos extorsionistas e incautan armamento ilegal

Durante el procedimiento fueron incautadas armas, munición, equipos de comunicación y panfletos utilizados para presuntas extorsiones.

En la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Suaza. Foto Gaula-Huila.

En la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Suaza. Foto Gaula-Huila.

En la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Suaza. Foto Gaula-Huila.
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Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas largas, ocho proveedores, 252 cartuchos calibre 5.56 milímetros, además de material de intendencia y equipos de comunicación. Entre los elementos hallados también se encontraron cerca de 200 panfletos con citaciones dirigidas a caficultores, comerciantes y otros ciudadanos de los municipios de Pitalito, Suaza, Guadalupe y Acevedo.

De acuerdo con las autoridades, este resultado representa un importante golpe contra las finanzas ilegales de la organización, al reducir su capacidad para obtener recursos mediante amenazas y extorsiones. Asimismo, se busca fortalecer la seguridad de la población huilense y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de este tipo de delitos.

El mayor del Gaula-Huila, Juan Antonio Alsina, afirmo que “invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión o el secuestro a través de las líneas 147 y 165. También reiteraron el llamado a respaldar la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, con el propósito de frenar las acciones de grupos armados ilegales”.

En una operación conjunta contra la extorsión y el secuestro, el Gaula Militar Huila, con apoyo del Batallón de Infantería Liviana N.º 27 Magdalena, se logró la captura de tres presuntos integrantes de la estructura Rodrigo Caicedo. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Suaza.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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