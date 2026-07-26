En el Huila capturan tres presuntos extorsionistas e incautan armamento ilegal

Neiva

Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas largas, ocho proveedores, 252 cartuchos calibre 5.56 milímetros, además de material de intendencia y equipos de comunicación. Entre los elementos hallados también se encontraron cerca de 200 panfletos con citaciones dirigidas a caficultores, comerciantes y otros ciudadanos de los municipios de Pitalito, Suaza, Guadalupe y Acevedo.

De acuerdo con las autoridades, este resultado representa un importante golpe contra las finanzas ilegales de la organización, al reducir su capacidad para obtener recursos mediante amenazas y extorsiones. Asimismo, se busca fortalecer la seguridad de la población huilense y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de este tipo de delitos.

El mayor del Gaula-Huila, Juan Antonio Alsina, afirmo que “invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión o el secuestro a través de las líneas 147 y 165. También reiteraron el llamado a respaldar la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, con el propósito de frenar las acciones de grupos armados ilegales”.

En una operación conjunta contra la extorsión y el secuestro, el Gaula Militar Huila, con apoyo del Batallón de Infantería Liviana N.º 27 Magdalena, se logró la captura de tres presuntos integrantes de la estructura Rodrigo Caicedo. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Suaza.