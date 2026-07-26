Incendio en Caldas deja un fallecido, un vehículo en pérdida total y una finca con graves daños

Pácora

Los bomberos de Pácora, Aguadas y la Defensa Civil atendieron la emergencia de un incendio que se presentó a 30 kilómetros del casco urbano del primer municipio, donde el difícil acceso complicó la labor. El comandante del cuerpo bomberil de Pácora, José Faber Dávila, señala la posible causa del incendio.

“La hipótesis es porque los trabajadores dejaron algo prendido en el horno donde hacen las panelas, al parecer, hicieron una molienda, no se percataron y el viento produjo que el fuego se extendiera, pero todo es materia de investigación”.

Al llegar al área, evidenciaron un vehículo incinerado completamente, con pérdida total, además, un hombre que residía en la finca sufrió un preinfarto, por lo que fue trasladado al Hospital Santa Teresita, sin embargo, fue remitido en Manizales donde falleció.

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“Tardamos más de cuatro horas para sofocar las llamas, las cuales alcanzaron a provocar daños en una parte de la finca; el señor que vivía allí era reconocido en el pueblo, pero parece que el hecho le produjo ese quebranto de salud inicial y posteriormente la muerte”, manifiesta el comandante Dávila.

En el presente mes, los bomberos del municipio del norte de Caldas, han atendido 6 conatos de incendios en la zona rural.