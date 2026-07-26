Dos motos chocaron en San Luis y tres personas murieron; una era menor de edad

San Luis - Antioquia

En la madrugada de este sábado ocurrió un accidente de tránsito en la autopista Medellín-Bogotá que enlutó a tres familias por la muerte de tres personas, dos hombres y una adolescente.

Según el reporte del alcalde de esta población del Oriente de Antioquia, Cesar Buitrago Arias, el hecho se registró en el km 62+500, sector Los Aragones. Allí, dos motocicletas en las que viajaban tres personas chocaron; una al parecer no tenía adecuada iluminación y eso habría ocasionado el choque entre los dos vehículos. En una viajaba una menor de 13 años identificada como Alejandra Atencio, David y Jorge Tilano, de unos 20 años de edad. En la otra moto se movilizaba Manuel Antonio Mause Jaramillo, de 38 años.

“Ese accidente, pues, tiene que ver con varios elementos. Uno, es que la autopista Medellín-Bogotá, pues, tiene altas dificultades en el tema de la movilidad por el estado en el que está, es un mal estado. Pero también obedece mucho a la alta velocidad de los muchachos, también tiene que ver con eso. Creo que una de las motos venía con pocas luces”, manifestó el mandatario.

El alcalde también manifestó que las tres personas vivían en el pueblo hace varios años. La menor era hija de una señora que trabaja en una de las instituciones educativas como manipuladora de alimentos; su hija estudiaba en el colegio La Josefina. Mientras que la tercera víctima vendía tintos en el sector, en el paraje Los Aragones.

Transitar con precaución en esa vía

El mandatario César Buitrago Arias aprovechó para solicitar a los conductores que utilizan esta vía, principalmente a la altura de San Luis, que lo hagan con precaución ante el mal estado de la misma, pero además evitar hacerlo con exceso de velocidad, ya que los accidentes de tránsito se han incrementado.

“Nosotros tenemos 52 kilómetros de autopista, Medellín, Bogotá, y la mayoría de los accidentes que genera esta autopista siempre están en el tramo de San Luis, desafortunadamente”.