Al menos diez muertos en ataques en Ucrania y Rusia, en medio de escalada en la guerra

Al menos diez personas murieron este domingo por ataques en Rusia y Ucrania, en medio de una escalada marcada por el aumento significativo del número de víctimas civiles.

Estos ataques se producen un día después de que 20 personas fallecieran en ambos países, en un contexto de intensificación de los ataques de largo alcance, mientras las negociaciones para poner fin a más de cuatro años de guerra siguen estancadas.

Las autoridades ucranianas acusaron a Moscú de atacar un supermercado en la ciudad norteña de Cherníhiv, cercana a Bielorrusia y lejos de la línea del frente.

“Como consecuencia del ataque, dos personas murieron, entre ellas un niño de 10 años”, declaró el alcalde de la urbe, Dmitro Brizhinski, en redes sociales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que 13 personas resultaron heridas en lo que calificó como un “ataque con drones profundamente cínico contra un supermercado común y corriente”.

El mandatario afirmó también que una persona falleció en bombardeos en la sureña Zaporiyia y otra en un ataque ruso contra un edificio residencial en Járkov, en el noreste del país.

Además, aseguró que Moscú lanzó misiles balísticos contra Kiev, causando varios heridos.

“Se trata de un acto deliberado de terrorismo por parte de Rusia sin ninguna justificación militar”, declaró Zelenski.

En Gorlivka, una localidad del este de Ucrania bajo control ruso, un ataque con drones ucranianos contra una parada de autobús dejó cuatro fallecidos y siete heridos, según las autoridades de ocupación rusas.

Otra persona murió en la parte ocupada de la región sureña de Jersón, según informaron funcionarios designados por Moscú en esa zona.

En la región fronteriza rusa de Belgorod, las autoridades reportaron un muerto por un dron ucraniano en la aldea de Smorodino.

Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para poner fin a los combates se encuentran en un punto muerto. El Kremlin ocupa amplias zonas del este y el sur de Ucrania y ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de apoderarse del resto del este del país por la fuerza.