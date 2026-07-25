Siete municipios del Huila ante el riesgo por el fenómeno de El Niño

Neiva

A través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se pidió a las administraciones municipales reforzar el monitoreo de las fuentes hídricas y actualizar sus planes de respuesta frente a una eventual emergencia. preventiva para reducir el riesgo de desabastecimiento de agua en siete municipios del departamento.

La decisión se fundamenta en los reportes del IDEAM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y organismos internacionales especializados en clima, los cuales estiman una alta probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, John Jairo Yepes Perdomo, comento que “las principales fuentes abastecedoras de Neiva, La Argentina, Nátaga, Santa María, Íquira, El Pital y El Agrado presentan señales de reducción en sus caudales como consecuencia de la temporada seca y de la influencia del fenómeno climático”.

El Gobierno Departamental también solicitó a los municipios reportar las actividades de monitoreo, las campañas de ahorro y uso eficiente del agua, las fuentes alternas de abastecimiento y el estado de sus capacidades de respuesta. Asimismo, reiteró que continuará brindando acompañamiento a las comunidades.