Nuevo hospital para Algeciras $24 mil millones para construcción de una sede hospitalaria

Neiva

La iniciativa busca proteger la prestación de los servicios médicos, luego de que estudios especializados confirmaran que el edificio actual está ubicado sobre una falla geológica activa que compromete la seguridad de pacientes y trabajadores. La construcción ya es una realidad tras la confirmación de asignación de los recursos.

El proyecto contempla la edificación del centro asistencial en un lote que pertenece al hospital y que ya cuenta con la respectiva legalización. El terreno, ubicado en el acceso principal al municipio, avanza en las labores iniciales de adecuación para preparar el inicio de las obras.

Según el mandatario local, Alexander Martínez, afirmo que “La nueva infraestructura beneficiará a más de 25 mil habitantes de Algeciras, tanto de la zona urbana como rural. Además, fortalecerá la atención para la comunidad del centro poblado de Santana Ramos, en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, ampliando la cobertura de los servicios de salud”.

Mientras se desarrolla el proceso de contratación y posteriormente la construcción del nuevo edificio, el hospital continuará funcionando en su sede actual. Para garantizar la continuidad de los servicios, se realizaron intervenciones básicas de mantenimiento y adecuación con apoyo del Ministerio de Salud.