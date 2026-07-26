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26 jul 2026 Actualizado 13:49

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Pitalito impulsa su liderazgo cafetero tras obtener clúster del Ministerio para fortalecer el sector

El municipio fue el único seleccionado en la convocatoria nacional y promoverá innovación, turismo cafetero y nuevos mercados para sus productores.

Pitalito, “Capital Nacional Cafetera” y referente mundial en cafés de especialidad. Foto alcaldía Pitalito.

Pitalito, “Capital Nacional Cafetera” y referente mundial en cafés de especialidad. Foto alcaldía Pitalito.

Pitalito, “Capital Nacional Cafetera” y referente mundial en cafés de especialidad. Foto alcaldía Pitalito.
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El reconocimiento, obtenido entre decenas de entidades territoriales, permitirá fortalecer la cadena productiva del café mediante un trabajo articulado entre la Administración Municipal, el Gobierno Nacional y diferentes organizaciones del sector. La iniciativa busca consolidar al municipio como referente nacional en cafés especiales y desarrollo rural.

El proyecto contempla acciones para impulsar la producción de cafés de alta calidad, fomentar la innovación y promover procesos de transformación y comercialización con mayor valor agregado. Además, facilitará el acceso de los productores a nuevos mercados nacionales e internacionales, generando mayores oportunidades para las familias dedicadas a la caficultura.

El alcalde Yider Luna, expreso que “Actualmente, Pitalito cuenta con cerca de 20.000 hectáreas sembradas en café, alrededor de 12.000 fincas y más de 11.500 familias que dependen de esta actividad económica. La administración municipal destacó que este reconocimiento contribuirá a atraer nuevas inversiones, mejorar la infraestructura para el sector, fortalecer la productividad y elevar la calidad de vida de los caficultores.

Otro de los objetivos del clúster es consolidar a Pitalito como un importante destino de turismo cafetero, aprovechando su reconocimiento como “Capital Nacional Cafetera” y referente mundial en cafés de especialidad. La estrategia también fortalecerá la articulación entre caficultores, compradores, instituciones y centros de investigación.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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