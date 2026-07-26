Pitalito impulsa su liderazgo cafetero tras obtener clúster del Ministerio para fortalecer el sector
El municipio fue el único seleccionado en la convocatoria nacional y promoverá innovación, turismo cafetero y nuevos mercados para sus productores.
Neiva
El reconocimiento, obtenido entre decenas de entidades territoriales, permitirá fortalecer la cadena productiva del café mediante un trabajo articulado entre la Administración Municipal, el Gobierno Nacional y diferentes organizaciones del sector. La iniciativa busca consolidar al municipio como referente nacional en cafés especiales y desarrollo rural.
El proyecto contempla acciones para impulsar la producción de cafés de alta calidad, fomentar la innovación y promover procesos de transformación y comercialización con mayor valor agregado. Además, facilitará el acceso de los productores a nuevos mercados nacionales e internacionales, generando mayores oportunidades para las familias dedicadas a la caficultura.
El alcalde Yider Luna, expreso que “Actualmente, Pitalito cuenta con cerca de 20.000 hectáreas sembradas en café, alrededor de 12.000 fincas y más de 11.500 familias que dependen de esta actividad económica. La administración municipal destacó que este reconocimiento contribuirá a atraer nuevas inversiones, mejorar la infraestructura para el sector, fortalecer la productividad y elevar la calidad de vida de los caficultores.
Otro de los objetivos del clúster es consolidar a Pitalito como un importante destino de turismo cafetero, aprovechando su reconocimiento como “Capital Nacional Cafetera” y referente mundial en cafés de especialidad. La estrategia también fortalecerá la articulación entre caficultores, compradores, instituciones y centros de investigación.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...