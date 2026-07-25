Retrasos en la movilidad por plantón frente a Torre del Reloj de Cartagena

Varias personas pertenecientes a la Asociación Nacional de Familias Cuidadoras de Personas con Discapacidad (Asofadisc), realizó un plantón frente a la Torre del Reloj, generando afectaciones en materia de movilidad.

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Las razones de la manifestación, según los asistentes, es el incumplimiento de algunos compromisos del sector público que ayudarían a mejorar las condiciones en que atienden a sus seres queridos. Pedían un espacio con el Gobierno distrital.

El plantón pacífico, motivó el acompañamiento de las autoridades de policía y la mediación de funcionarios distritales, quienes buscaban la apertura vial en plena hora pico. El servicio de Transcaribe también tuvo novedades en sus frecuencias, debido al represamiento de los vehículos.