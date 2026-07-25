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25 jul 2026 Actualizado 13:22

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Cartagena

Retrasos en la movilidad por plantón frente a Torre del Reloj de Cartagena

El servicio de Transcaribe tuvo novedades por el represamiento de los vehículos

Colprensa- Oscar Díaz

Colprensa- Oscar Díaz

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Cartagena
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Varias personas pertenecientes a la Asociación Nacional de Familias Cuidadoras de Personas con Discapacidad (Asofadisc), realizó un plantón frente a la Torre del Reloj, generando afectaciones en materia de movilidad.

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Las razones de la manifestación, según los asistentes, es el incumplimiento de algunos compromisos del sector público que ayudarían a mejorar las condiciones en que atienden a sus seres queridos. Pedían un espacio con el Gobierno distrital.

El plantón pacífico, motivó el acompañamiento de las autoridades de policía y la mediación de funcionarios distritales, quienes buscaban la apertura vial en plena hora pico. El servicio de Transcaribe también tuvo novedades en sus frecuencias, debido al represamiento de los vehículos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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