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17 ago 2026 Actualizado 02:15

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Cartagena

Cayó alias ‘Chucho’ por porte ilegal de armas de fuego en Cartagena

La captura se materializó en el barrio Santa Rita

Policía Metropolitana de Cartagena

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En desarrollo de operaciones contra el porte ilegal de armas de fuego, la Policía Nacional en Cartagena, capturó a un presunto actor criminal, conocido con el alias de “Chucho”, de 18 años, momentos en que fue sorprendido portando un arma de fuego tipo revolver, con cuatro cartuchos sin percutir.

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La captura se materializó en el barrio Santa Rita, más exactamente en la cancha Los Comuneros, donde la Policía desarrollaba intervenciones operativas.

“A la fecha tenemos una reducción del 23% en el delito de homicidio, con respecto a la misma fecha del 2025, y se han incautado 414 armas de fuego. Es decir que tiene una correlación la incautación con la disrupción del delito. Estos planes son precisamente para eso, registrar la mayor cantidad de personas en la búsqueda de armas de fuego, la misión es sacarlas de las calles, capturar a quienes pretenden delinquir en la ciudad”, manifestó el señor Mayor Jesús Vanegas, Comandante del Distrito de Policía No 2 (e).

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